Costi Ioniță, în conflict de aproape 20 de ani cu un alt artist român: “A luat el toți banii”

Costi Ioniță a fost pus la respect de către un alt interpret celebru. L-a făcut praf pe artistul de muzică de petrecere renumit pentru notorietatea avută.

De curând acesta a spus un adevăr rămas neștiut din lumea muzicii de perecere. Nimeni nu avea habar de un astfel de episod ce datează de aproape două decenii.

Cărțile au fost date pe față de curând, deși era cunoscut că ruptura dintre ei s-a produs și din motive financiare deosebit de însemnate. Cel care îl acuză pe Costi Ioniță a susținut că a fost tras pe sfoară de sume impresionante.

Liviu Guță, la cuțite cu Costi Ioniță. L-a făcut praf pe interpret

Liviu Guță este cel care a decis să spună adevărul despre scandalul ce dateză de foarte mult timp. Mai exact, el și Costi Ioniță s-ar fi certat foarte tare de la bani.

Momentele tensionate au avut loc în 2003, când artistul a fost sunat de către actualul producător. La acea vreme, Costi Ioniță se afla și el în căutare de parteneri de scenă, alături de care să se afirme.

“În 2003 m-a sunat Costi Ioniță să facem un album împreună. Am zis OK, hai să-l facem. Cred că vreo 2 săptămâni am făcut naveta Brașov – Constanța până am terminat piesele și le-am înregistrat, 7 piese erau compuse de mine, 3 de el.

(…) Noi am compus împreună un album, «Voi, romani din lumea întreaga». După ce am terminat albumul, Costi l-a vândut la o casă de producție și a luat el toți banii, mie nu mi-a dat nimic. Trebuia să-mi dea vreo sută de milioane de lei, erau bani atunci, dar nu mi-a dat nimic.

Am trecut atunci peste asta și prin 2010-2011 l-am sunat o dată, el era deja plecat afară, prin America, și l-am rugat să mă introducă și pe mine la vreun studio, să-mi fac și eu intrarea pe afară, că după aia mă descurc eu. Dar Costi mi-a zis «Cu tine nu fac colaborări» și mi-a închis telefonul în nas. Mai mult, după asta mi-a interzis să cânt piesele mele, compuse de mine, pe la concerte!”, a fost mesajul lui Liviu Guță.

Liviu Guță a decis recent să spună adevărul despre cum a primit o țeapă însemnată și din partea artistului Axinte. Se pare că interpretul de manele în vârstă de 41 de ani a suferit în trecut foarte mult de pe urma a astfel de colaborări ce s-au dovedit a fi mincinoase.

