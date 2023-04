Costi Ioniță, părăsit! Ce s-a ales de artista care a înlocuit-o pe Delia Matache în N&D și care era feblețea vedetei

Costi Ioniță a fost părăsit de propria sa ”fată” pentru Florin Pește! Dya, cântăreața care a înlocuit-o, la un moment dat, pe Delia Matache în trupa N&D are acum propriul său proiect muzical. Iar asta nu e tot!

Costi Ioniță, lăsat baltă de feblețea sa! Ce s-a ales de cântăreața care a înlocuit-o pe Delia Matache în trupa N&D

Pe lângă profesie, Dya, fostă Prepeliță, se bucură de succes și în plan personal. Vedeta e căsătorită de doi ani cu un polițist! Mai mult de atât, artista ne-a spus că își dorește foarte tare să devină și mămică!

Dya a cântat timp de doi ani cu Nick în trupa N&D, cea cu care s-a făcut remarcată în urmă cu mai mulți ani . Persoana care a pus ochii pe ea, despre care presa a scris că este fata sa de suflet a fost compozitorul Costi Ioniță.

Dya a simțit nevoia să facă o schimbare mare în carieră, așa că l-a lăsat pe Costi Ioniță pentru producătorul Florin Pește, cel care a descoperit-o și a lansat-o pe regretata (Denisa Manelista). Dincolo de muzica de petrecere, gen pe care acum Dya îl abordează și cu care speră să cucerească tot mai multă lume, având în vedere că e un gen diferit de muzica pop, cu care s-a lansat. Dya are și o școală de canto!

Dya, ex-N&D, l-a lăsat pe Costi Ioniță pentru Florin Pește: „Am vrut o schimbare în carieră”

„Da, l-am ”părăsit” pe Costi Ioniță pentru Florin Pește (n.r.: râde). Acum, la modul cel mai serios, mă bucur de tot ce am reușit să construiesc alături de Costi. Este un om pe care îl apreciez în continuare foarte mult. Trecerea la Florin Pește a fost pentru că am vrut o schimbare în carieră. De la muzică pop am dat-o în muzică de petrecere. Vorba aia, românilor le place să petreacă și stilul ăsta am văzut că e tot mai căutat. A fost, cumva, și un pariu cu mine, că pot să fac asta”, a dezvăluit ”fata” lui Costi Ioniță în exclusivitate pentru FANATIK.

Dya a locuit timp de un an la Satu Mare. Acum, ieșeanca stă la Vatra Dornei, unde are și școala de canto la care sunt înscriși peste 100 de copii, de toate vârstele. Vedeta a explicat, pentru FANATIK, ce a purtat-o de la București la Satu Mare și apoi în Bucovina. De ”vină” este soțul ei. Acesta e ofițer de poliție la Frontieră.

Cântăreața e căsătorită de doi ani cu un ofițer de la Poliția de Frontieră: „Mi-aș dori foarte mult să am un copil”

„M-am căsătorit în 2021, nu mai sunt domnișoara Prepeliță, cum mă știa toată lumea, asta e pentru Neața, special, că m-au înnebunit cu cuibul de prepelițe. Sunt doamna Costeliuc acum. Au cântat la nuntă o groază de prieteni: Alex de la Orăștie, Iuliana Beregoi, Liviu Teodorescu, cu care mă știu de ani buni.

Am ajuns la Satu Mare și Vatra Dornei, pentru că eu m-am căsătorit. Soțul meu e ofițer la Poliția de Frontieră, el neavând nicio treabă cu domeniul meu artistic. Mă înțeleg foarte bine cu el. Suntem un cuplu extrem de fericit, chiar nu am nimic să îi reproșez. De când ne știm, parcă și tonusul meu e diferit.

Pe lângă dorințe mari pe plan muzical, mi-aș dori foarte mult să am și un copil. Îmi doresc un bebe mai ales de când am văzut că prietenul meu, Liviu Teodorescu, va deveni tătic. Mă bate și pe mine gândul să devin mamă. Deocamdată, mă ocup de cei mici la școala de canto. Dar, cine știe, poate va veni ziua când o să îl strunesc chiar pe copilașul meu!”, ne-a mai mărturisit ”fata” lui Costi Ioniță.

Printre cele mai recente melodii lansate de Dya, semnate de Florin Pește, se numără „Ne certăm, ne împăcăm” și