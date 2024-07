Costi Mocanu a plecat de la Pro TV în anul 2019, după ce a petrecut 25 de ani la postul de televiziune de pe Pache Protopopescu. Comentatorul TV a criticat în termeni duri Pro TV, dar și realizatorii studioului „UEFA EURO 2024” Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Costi Mocanu a răbufnit după ce a auzit comentariile lui Costin Ștucan și Cătălin Oprișan de după Portugalia – Slovenia! Atac la Pro TV: „Dispreț. Necioplirea vorbelor”

(55 de ani) a răbufnit pe pagina personală de Facebook, după ce Costin Ștucan și Cătălin Oprișan au avut comentarii răutăcioase la adresa lui Cristiano Ronaldo și Pepe, după meciul dintre Portugalia și Slovenia (0-0, 3-0 după loviturile de departajare).

„In privinta comentariilor TV de la Euro, vreau sa vorbesc doar despre cuvintele care, deseori, ii insotesc pe Ronaldo si Pepe. Am auzit la emisiunea de dupa meciul cu Slovenia ca ‘au fost adusi de la geriatrie, in scaunul cu rotile de la Ana Aslan’.

S-a ris, sa stiti. Nu este departe deloc de 80-istul ‘ii cauta moartea pe acasa si ei vin la fotbal’ sau ‘pensionarii, fata la perete’. Dispretul asta vine din strada, trece prin microfon si se intoarce la public, intarit de prestigiul postului care transmite.

Necioplirea vorbelor de felul asta arata distanta mare care inca separa Romania de intelegere, acceptare, convietuire. Este drumul pe care-l avem de parcurs intre ‘bosorogi’, cum sunt numiti oamenii in virsta in Romania, si ‘seniori’, cum li se spune in Vest bunicilor.

Protv, postul TV cu cea mai mare audienta, are sansa de a ajuta la parcurgerea in viteza a acestui drum. Pina acum, o rateaza”, a scris Costi Mocanu pe pagina sa de Facebook. Mesajul a fost redat integral în forma în care a fost scris de autor.

Costi Mocanu cere teraselor să plătească drepturi pentru transmiterea meciurilor de la EURO 2024!

Tot pe contul său de Facebook, Costi Mocanu a lansat un atac la adresa teraselor care transmit meciurile de la Campionatul European din Germania. Acesta cere ca și terasele să plătească pentru drepturile TV dacă vor să transmită meciurile.

„Apropos de toate invitatiile ‘hai sa vezi meciul la noi’ facute de restaurante si terase. Ma intreb citi au platit drepturi de public viewing. Nu, nu catre Protv, el n-are aceste drepturi, audienta lui chiar este prejudiciata pentru ca vizionarea in public nu este masurata. In Germania, la unul din hotelurile in care am stat, m-am bucurat sa vad ca la receptie e un tv. Era pe un post de stiri, cu vreo ora inainte de Germania – Elvetia. Zic, cobor si vad meciul aici, mai vine unul, altul, altfel merge vizionarea. Locul, mic, vreo 2-3 fotolii, nu mai mult.

Stop- zice receptionera. ‘Nu am cumparat drepturi de difuzare publica’. ‘E pe statia publica, ARD sau ZDF!’, o informez. ‘Nu conteaza, nu avem drepturi’. I-ar fi prins cineva? Cel mai probabil, nu, care neamt vine sa verifice in timpul unui meci al Germaniei daca un banal hotel are drepturi? Nu zic ca toti respecta chiar si in Germania, dar vorbesc despre drepturi care, la un moment dat, vor trebui cumparate si in Romania de toata lumea”, a scris Costi Mocanu. Mesajul a fost redat integral în forma în care a fost scris de autor.

În altă ordine de idei, Pro TV va transmite în această seară, de la ora 19:00,