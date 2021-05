Costică Buceschi, pregătit de Final Four: “Foarte multe speranțe se pun în noi. Păcat că nu vor fi fani”. Exclusiv

Costică Buceschi a condus Minaur Baia Mare în Final Four în EHF European League în acest an, echipa maramureșeană fiind într-o formă foarte bună și pe plan intern, unde este urmăritoarea lui CSM București în campionat.

Însă, în acest weekend, Baia Mare va găzdui un eveniment de gală, turneul Final Four din EHF European League, Minaur având șanse bune să câștige competiția în care au mai rămas: Siofok, Ilkast și Nantes.

Antrenorul lui Minaur a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre adversarele din Final Four, planurile de viitor ale echipei, dar și cursa de urmărire a liderului CSM București în Liga Națională.

“Fizic, suntem obosiți, dar sigur că la ora jocului cu Nantes vom da totul”

Ați reușit o victorie importantă cu Bistrița și aveți un parcurs perfect pe plan intern. Cum este echipa înainte de Final Four?

– Moralul este bun, din păcate am pierdut o jucătoare importantă, pe Jelena Lavko. Din punct de vedere psihologic și al moralului stăm destul de bine. Fizic, suntem obosiți, dar sigur că la ora jocului cu Nantes vom da totul să putem să ne calificăm în finală.

Chiar dacă nu sunt fani în tribună, pentru Minaur este un avantaj că joacă acasă. Cum vedeți situația?

– Da, este mai bine pentru că nu mai avem de făcut un drum în plus. Însemna mai multă oboseală și nu avem nevoie de acest lucru. Este dificil să spun că este un avantaj mare că jucăm acasă atâta timp cât nu avem fani. Dacă s-ar fi jucat în condiții normale cu public, puteam spune că aveam o șansă în plus. Păcat că nu vor fi fani. Cred că toate echipele care au ajuns aici vor să ajungă în finală și vor să pună mâna pe trofeu. E rodul muncii unui sezon intens și ciudat cu această pandemie.

“Ilkast și Siofok au fost echipe creditate cu prima șansă la trofeu. Nantes este o surpriză”

Cum vedeți concurența din Final Four: Nantes, Siofok și Ilkast?

– Sunt echipe puternice. Ilkast și Siofok au fost echipe creditate cu prima șansă la trofeu. Nantes este o surpriză pentru că a ajuns să joace Final Four, dar din jocurile pe care le-au disputat până acum, este o echipă puternică, cu multe jucătoare care au mai evoluat la acest nivel. Cred că ambele semifinale sunt foarte disputate și foarte dificil de decis câștigătoarea.

Ce ar însemna pentru dumneavoastră câștigarea European League?

– Ar fi ceva extraordinar. Am fi prima echipă din Baia Mare care reușește să câștige trofeul și prima echipă din România care s-ar impune în această titulatură de European League, până acum a fost Cupa EHF. Această denumire este dată altei cupe și am fi prima echipă care am reuși. Am aduce și puncte bune campionatului românesc pentru a avea mai multe echipe în cupele europene. Foarte mult ar conta pentru mine și pentru fiecare dintre jucătoare pentru că CV-ul fiecăruia va căpăta mai multă greutate. Nu în ultimul rând, un câștig foarte mare și pentru oraș. Foarte multe speranțe se pun în noi. Foarte multă lume ne vede și ne susține. Ne dorim să le dăm șansa să fie bucuroși duminică.

“E clar că ne gândim și noi la transferuri. Vrem să aducem jucătoare care să suplinească plecările de la finalul sezonului”

Vă gândiți de pe acum și la sezonul viitor? Câteva jucătoare cheie au semnat cu alte echipe, Linn Blohm sau Jovana Kovacevic și forța echipei va mai slăbi…

– Da, e clar că ne gândim și noi la transferuri. Vrem să aducem jucătoare care să suplinească plecările de la finalul sezonului. Va fi foarte dificil pentru că o vom lua de la capăt, va fi o reconstrucție, dar asta e, trebuie să ne facem munca. Jucătoarele care vor veni vor încerca să suplinească aceste pierderi. Dar vrem să terminăm cu bine acest sezon pentru că este foarte greu și va fi foarte încărcat în ultima parte și ne dorim din tot sufletul să terminăm cât mai sus în clasament și să jucăm finala, să ne batem pentru trofeu.

Pe plan intern vă bateți la titlu cu CSM București. Cum vedeți duelul?

– Nu numai noi ne batem la titlu. Și Vâlcea se bate în continuare. Mai sunt multe etape de disputat, într-un timp scurt, cu foarte puțin timp de recuperare. Ne vom juca șansa până la sfârșit, nu știu cât vom reuși și dacă vom reuși să terminăm pe primul loc pentru că lotul nostru nu este atât de numeros ca și al contracandidatelor, dar vom încerca să facem tot posibilul să terminăm cât mai sus.

“Pentru a putea spera la lucruri bune în Champions League, ne trebuie un lot mai bun decât cel actual”

Dacă lucrurile ies bine și Minaur câștigă European League, termină pe un loc bun în Liga Națională, vă gândiți la o participare în Liga Campionilor?

– Sincer, pentru mine va fi greu să mă gândesc la acest lucru. Pentru a putea spera la lucruri bune în Champions League, ne trebuie un lot mai bun decât cel actual, știți și de plecări, este dificil. Avem exemplu echipa din Vâlcea, care are un lot valoros cu multe jucătoare de valoare egală, cu multe dubluri pe posturi. Sunt multe meciuri, multe deplasări, este dificil. Ținând cont că pentru sezonul viitor se va mai reduce puțin bugetul din cauza pandemiei, este dificil de spus. Eu mi-aș dori să participăm într-o cupă europeană în care să putem să facem față. Pentru că dacă poți să faci față te poți bate cu oricine, moral ești foarte pregătit și ai toate șansele să duci meciurile la bun sfârșit. Așa cum se întâmplă acum, moral te ajută și în Liga Națională pentru că situația în care suntem la ora actuală, Final Four și poziție fruntașă în Liga Națională este și rodul rezultatelor din cupele europene și automat fetele căpătând încredere și curaj au reușit să pună probleme echipelor puternice din campionat, care au jucat în Champions League.