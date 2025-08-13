Costică Budescu, așa cum nu l-ai mai văzut! Noul „mingicar” al Tunariului rupe sala în două. Video

Constantin Budescu (37 de ani) și-a schimbat obiceiurile după ce a bătut palma cu CS Tunari. Un împătimit al grătarelor și al petrecerilor, Budi s-a apucat de sală și vrea să devină un pachet de mușchi.
Constantin Budescu nu are de gând să agațe ghetele în cui. Liber de contract după despărțirea de Buzău, care s-a produs în primăvară, mijlocașul ofensiv a semnat cu CS Tunari. Ilfovenii vor juca în Liga 2, acolo unde au promovat la finalul stagiunii trecute.
De-a lungul carierei, Budescu a fost acuzat mai mereu că are kilograme în plus. Acum, odată cu transferul la Tunari, fotbalistul în vârstă de 36 de ani vrea să își transforme complet corpul.
Budi a fost surprins antrenându-se intens în sala de fitness, în timp ce lucra exerciții specifice pentru forță și hipertrofie (n.r. -dezvoltarea masei musculare). Imaginile au fost postate pe contul personal de Instagram al influencerului Adiță Voicu, cunoscut și sub numele de „Fiță cu Adiță”.
CS Tunari a jucat deja trei meciuri oficiale în noul sezon, dar Constantin Budescu n-a apucat încă să debuteze la gruparea ilfoveană. Echipa lui Bogdan Pătrașcu a pierdut 1-3 cu CSA Steaua și a remizat 1-1 cu Ceahlăul, în Liga 2, și a câștigat cu 3-1 cu Ștefănești, în preliminariile Cupei României.
„Budescu face o recuperare și urmează să semneze cu noi. Oficial nu a semnat încă, dar, când va fi apt din punct de vedere fizic, va face și acest lucru. După părerea mea, într-o săptămână cred că va semna și în maximum 10 zile va fi bun de joc.
(n.r. – despre salariul lui Budescu la Tunari) Nu facem un efort, salariul său este în media echipei. Budescu se simte bine la Tunari, vrea să mai joace fotbal, nu a avut pretenții. Este aproape de casă, ajunge repede de la Ploiești, în 30-35 de minute. Are toate condițiile aici, de antrenament, de recuperare”, a declarat Florin Vlădilă, președinte CS Tunari.