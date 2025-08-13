Costică Budescu, așa cum nu l-ai mai văzut! Noul „mingicar” al Tunariului rupe sala în două. Video

Constantin Budescu (37 de ani) și-a schimbat obiceiurile după ce . Un împătimit al grătarelor și al petrecerilor, Budi s-a apucat de sală și vrea să devină un pachet de mușchi.

ADVERTISEMENT

Constantin Budescu își „umflă” mușchii după ce s-a transferat la CS Tunari

Constantin Budescu nu are de gând să agațe ghetele în cui. care s-a produs în primăvară, mijlocașul ofensiv a semnat cu CS Tunari. Ilfovenii vor juca în Liga 2, acolo unde au promovat la finalul stagiunii trecute.

De-a lungul carierei, Budescu a fost acuzat mai mereu că are kilograme în plus. Acum, odată cu transferul la Tunari, fotbalistul în vârstă de 36 de ani vrea să își transforme complet corpul.

ADVERTISEMENT

Budi a fost surprins antrenându-se intens în sala de fitness, în timp ce lucra exerciții specifice pentru forță și hipertrofie (n.r. -dezvoltarea masei musculare). Imaginile au fost postate pe contul personal de Instagram al influencerului Adiță Voicu, cunoscut și sub numele de „Fiță cu Adiță”.

„Are toate condițiile aici, de antrenament, de recuperare”

CS Tunari a jucat deja trei meciuri oficiale în noul sezon, dar Constantin Budescu n-a apucat încă să debuteze la gruparea ilfoveană. Echipa lui Bogdan Pătrașcu a pierdut 1-3 cu CSA Steaua și a remizat 1-1 cu Ceahlăul, în Liga 2, și a câștigat cu 3-1 cu Ștefănești, în preliminariile Cupei României.

ADVERTISEMENT

„Budescu face o recuperare și urmează să semneze cu noi. Oficial nu a semnat încă, dar, când va fi apt din punct de vedere fizic, va face și acest lucru. După părerea mea, într-o săptămână cred că va semna și în maximum 10 zile va fi bun de joc.

ADVERTISEMENT

(n.r. – despre salariul lui Budescu la Tunari) Nu facem un efort, salariul său este în media echipei. Budescu se simte bine la Tunari, vrea să mai joace fotbal, nu a avut pretenții. Este aproape de casă, ajunge repede de la Ploiești, în 30-35 de minute. Are toate condițiile aici, de antrenament, de recuperare”, a declarat Florin Vlădilă, președinte CS Tunari.

ADVERTISEMENT