Gică Hagi se teme de Constantin Budescu înainte de Gloria Buzău – Farul: ”Totdeauna trebuie să ții cont de talentul lui”. Video

Atacantul Denis Alibec, cel care a făcut de-alungul timpului un cuplu extraordinar cu Budi, și să nu vină la partida din etapa a 11-a din SuperLiga.

Gică Hagi, măsuri speciale pentru Costică Budescu la Gloria Buzău – Farul

În conferința de presă premergătoare întâlnirii Gloria Buzău – Farul, programată duminică, 28 septembrie, de la ora 16:00, Gică Hagi a vorbit la superlativ despre fostul său jucător Costică Budescu, care acum îi va fi adversar.

”Întâlnim în deplasare o echipă experimentată, cu jucători care au ani și meciuri în prima ligă, chiar dacă vorbim de o formație care a venit din eșalonul secund. Au trecut deja etapele, s-au acomodat. Antrenorul e foarte bun, cu experiență, are grijă de ambele faze foarte bine.

Trebuie să ne adaptăm la jocul lor fără minge, la teren, iar cu mingea să avem evoluția noastră obișnuită. Nimic nu e ușor în fotbal, dar încercăm să venim cu victorie la Constanța. Avem nevoie de puncte și trebuie să legăm victoriile, pentru a urca în clasament. Sunt 3 puncte în joc și nimic mai mult.

Totdeauna trebuie să ții cont de talentul unui jucător precum Budescu și atunci nu trebuie să-i dai timp și spațiu să gândească prea mult. E un jucător important al lor, e un jucător care are talent mult, are un picior foarte bun.

Ofensiv e foarte bun și atunci noi trebuie să stăm bine defensiv. Alibec este din aceeași categorie cu Budescu, au talent mult. E important ca el să fie în formă, pentru că fotbal știe și poate să joace foarte bine”, a declarat Hagi.

Strategia de transferuri a Farului

Managerul Farului are numeroase probleme de lot din cauza accidentărilor și suspendărilor, dar nu își face prea mari griji din acest punct de vedere, susținând că din academie vin copii extrem de talentați.

”Vom avea câteva absențe importante. Cojocaru are recidivă, Iancu are problema care o are și cred eu că nu e o problemă de azi pe mâine, cred vă lipsi mai mult, Larie e pe drumul bun, e în recuperare, și îi mai avem suspendați pe Vînă și Mihai Bălașa.

Acesta este Farul, noi întotdeauna încercăm să aducem jucători care trec prin momente mai grele, dar cărora le cunoaștem calitățile. , dar mai este mult de muncă. Și nu numai el, și Alibec, toți care au venit. Sperăm să-i aducem la potențial maxim pe cât mai mulți dintre ei.

Deocamdată atât putem și încercăm să aducem jucători care ne cunosc și se pliază pe jocul nostru. În fiecare compartiment mai este de lucrat, dar noi nu stăm într-un jucător, doi, trei. Nu uitați de academie, pentru că de acolo pot veni imediat soluții. Alternativa o avem în casă, avem copii talentați în toate compartimentele.

Suntem încrezători că ne vom întoarce cu un rezultat pozitiv de la Buzău, dar cel mai bine ar fi să fie victorie. Indiferent că e prima etapă, a 10-a sau a 12-a, sunt 3 puncte în joc și trebuie să te lupți să le câștigi. Avem mentalitate să facem lucruri bune, dar trebuie să jucăm fotbal”, a mai spus Gică Hagi.