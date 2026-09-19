Sport

Costin Curelea a anunțat lotul României U21. Doi jucători de la FCSB și trei de la Dinamo

Costin Curelea a anunțat lotul de 25 de jucători pentru meciurile decisive din preliminariile EURO U21. România are șanse de calificare la turneul final organizat în Albania și Serbia.
Gabriel Neagu
19.09.2026 | 12:56
Costin Curelea a anuntat lotul Romaniei U21 Doi jucatori de la FCSB si trei de la Dinamo
ULTIMA ORĂ
Costin Curelea a convocat 25 de jucatori pentru preliminariile EURO U21. Sursa foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

România U21 mai are 3 meciuri de disputat în grupa preliminară și atacă calificarea la EURO U21. O serie de rezultate pozitive le-ar oferi jucătorilor biletele către Albania și Serbia.

25 de jucători au fost convocați la România U21

Cu 6 zile înainte reluării preliminariilor Campionatului European U21, Costin Curelea a anunțat lotul ”micilor tricolori”. Selecționerul va avea la dispoziție 25 de jucători, dintre care 19 evoluează în SuperLiga și Liga 2. Doi jucători de la FCSB vor face parte din acțiunea naționalei: Ricardo Pădurariu și Alexandru Stoian, în timp ce rivala Dinamo a trimis 3 fotbaliști: David Irimia, Cristian Mihai și Matteo Duțu.

ADVERTISEMENT

6 stranieri au fost chemați de Costin Curelea pentru ultimele meciuri din campania de calificare. 2 dintre aceștia evoluează în Italia: Răzvan Pașcalău (Cosenza) și Rareș Burnete (Sudtirol). Câte unul provine din Scoția – Kevin Ciubotaru (Dundee United), Turcia – Iustin Doicaru (Rizespor), Cipru – Atanas Trică (AEK Larnaca) și Polonia – Ioan Vermeșan (Wizdew Lodz). Acesta este lotul complet al României U21:

  • Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);
  • Fundași: Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari);
  • Mijlocași: Iustin Doicaru (Rizespor), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB);
  • Atacanți: Atanas Trică (AEK Larnaca), Rareș Burnete (Südtirol), Ioan Vermeșan (Widzew Lodz).

România U21 are șanse de calificare la EURO U21

”Micii tricolori” se află pe locul 3 în grupa de calificare la turneul final. Selecționata lui Costin Curelea este la 3 puncte în spatele ocupantei locului 2, Finlanda, care a câștigat meciul direct din tur 2-0. România U21 va întâlni naționala scandinavă pe 30 septembrie, de la ora 19:00, pe stadionul ”Eugen Popescu” din Târgoviște.

ADVERTISEMENT
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca...
Digi24.ro
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată

O victorie a României ar egala situația în lupta pentru locul 2. Poziția secundă poate oferi calificarea directă la EURO U21, în funcție de configurația clasamentului. În caz contrar, ”micii tricolori” vor disputa un baraj, în luna noiembrie.

ADVERTISEMENT
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele...
Digisport.ro
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari

Pe lângă duelul cu Finlanda, România U21 mai are încă 2 partide de jucat în grupa preliminară. Pe 25 noiembrie, va merge în Cipru și pe 6 noiembrie se deplasează în Spania pentru duelul împotriva liderului grupei.

ADVERTISEMENT
Cum au ajuns Karlo Muhar şi Meriton Korenica la FCSB: „Au fost negocieri...
Fanatik
Cum au ajuns Karlo Muhar şi Meriton Korenica la FCSB: „Au fost negocieri aspre! A intrat Universitatea Craiova pe fir”
Când revine Adi Rus. Filipe Coelho a făcut anunțul așteptat de toți fanii...
Fanatik
Când revine Adi Rus. Filipe Coelho a făcut anunțul așteptat de toți fanii Universității Craiova
Radiografia eșecului lui Todd Boehly la Chelsea. Cum a eșuat lamentabil planul americanului
Fanatik
Radiografia eșecului lui Todd Boehly la Chelsea. Cum a eșuat lamentabil planul americanului
Tags:
Parteneri
Un gigant internațional a venit lângă Universitatea Craiova: 'Un nou partener de încredere'
iamsport.ro
Un gigant internațional a venit lângă Universitatea Craiova: 'Un nou partener de încredere'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!