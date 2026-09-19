Costin Curelea a anunțat lotul României U21. Doi jucători de la FCSB și trei de la Dinamo

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România U21 mai are 3 meciuri de disputat în grupa preliminară și atacă calificarea la EURO U21. O serie de rezultate pozitive le-ar oferi jucătorilor biletele către Albania și Serbia.

25 de jucători au fost convocați la România U21

Cu 6 zile înainte reluării preliminariilor Campionatului European U21, Costin Curelea a anunțat lotul ”micilor tricolori”. Selecționerul va avea la dispoziție 25 de jucători, dintre care 19 evoluează în SuperLiga și Liga 2. Doi jucători de la FCSB vor face parte din acțiunea naționalei: Ricardo Pădurariu și Alexandru Stoian, în timp ce rivala Dinamo a trimis 3 fotbaliști: David Irimia, Cristian Mihai și Matteo Duțu.

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6 stranieri au fost chemați de Costin Curelea pentru ultimele meciuri din campania de calificare. 2 dintre aceștia evoluează în Italia: Răzvan Pașcalău (Cosenza) și Rareș Burnete (Sudtirol). Câte unul provine din Scoția – Kevin Ciubotaru (Dundee United), Turcia – Iustin Doicaru (Rizespor), Cipru – Atanas Trică (AEK Larnaca) și Polonia – Ioan Vermeșan (Wizdew Lodz). Acesta este lotul complet al României U21:

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara); Fundași: Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari);

Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari); Mijlocași: Iustin Doicaru (Rizespor), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB);

Iustin Doicaru (Rizespor), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB); Atacanți: Atanas Trică (AEK Larnaca), Rareș Burnete (Südtirol), Ioan Vermeșan (Widzew Lodz).

România U21 are șanse de calificare la EURO U21

”Micii tricolori” se află pe locul 3 în grupa de calificare la turneul final. Selecționata lui Costin Curelea este la 3 puncte în spatele ocupantei locului 2, . România U21 va întâlni naționala scandinavă pe 30 septembrie, de la ora 19:00, pe stadionul ”Eugen Popescu” din Târgoviște.

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O victorie a României ar egala situația în lupta pentru locul 2. Poziția secundă poate oferi calificarea directă la EURO U21, în funcție de configurația clasamentului. În caz contrar, ”micii tricolori” vor disputa un baraj, în luna noiembrie.

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Pe lângă duelul cu Finlanda, România U21 mai are încă 2 partide de jucat în grupa preliminară. Pe 25 noiembrie, va merge în și pe 6 noiembrie se deplasează în Spania pentru duelul împotriva liderului grupei.