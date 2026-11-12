Costin Curelea a ieșit la atac după ce a plecat de la naționala U21: ”Am avut de suferit din această cauză”

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Contractul lui Costin Curelea (42 de ani) nu a mai fost prelungit după ce România U21 nu a obținut biletele la turneul final. Fostul selecționer a vorbit despre problemele pe care le-a întâmpinat și nu a ratat ocazia de a-i ”taxa” pe conducătorii FRF.

Motivele pentru care Costin Curelea a ratat calificarea cu naționala U21

s-a arătat deranjat de faptul că patru jucători importanți ai naționalei U21, Tony Strata, Andrei Borza, Lisav Eissat și David Matei, au fost promovați la prima reprezentativă înaintea celor mai importante jocuri din campania de calificare.

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”Știți ce s-a întâmplat în perioada asta? Au fost jucători care au fost promovați la echipa mare. De obicei, la federație era cumva prioritizată echipa care avea un obiectiv, iar noi la ultimele și cele mai importante meciuri am avut patru jucători la seniori! Mă bucur mult pentru ei.

Mă bucur de faptul că au fost promovați la echipa mare, dar e clar că în lipsa lor nivelul de joc al echipei noastre a avut de suferit. Nu contează că n-au jucat, e important că au fost acolo și pentru ei este un pas foarte important. Dar repet, noi am avut de suferit din această cauză.

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Plus accidentări care au survenit pe parcurs, jucători importanți care ne-au reușit foarte mult. Era clar că nivelul echipei noastre în momentul cel mai important pentru noi, când aveam meciul direct cu Finlanda și meciul cu Spania, unde eram în continuare în șanse, aveam în continuare speranțe de a ne califica, a contat”, a declarat Curelea, la emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu”, realizată de Ovidiu Ioanițoaia la .

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Cine sunt vârfurile generației pe care a condus-o

Deși a recunoscut că actuala generație pare sub nivelul celor dinainte, care au obținut patru calificări consecutive la turneele finale continentale, tehnicianul i-a nominalizat pe Cătălin Vulturar, Alexandru Musi și Mario Tudose ca fiind jucători cu mare potențial.

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”Actuala generație pare mai slabă numeric, dar valoric vom vedea dacă vor reuși acești jucători să facă pasul mai sus. Eu cred că unii dintre ei se vor maturiza un pic mai târziu și mai au nevoie încă de timp. Unii dintre ei vor face și pasul mai sus, dar nu foarte mulți”, a spus el.

Curelea știe cum ne-a luat Finlanda fața

Naționala U21 a României a pierdut calificarea după o înfrângere pe teren propriu în fața Finlandei, iar în ultimul joc . Costin Curelea a venit cu explicații pentru aceste înfrângeri.

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”Sincer, nu mă așteptam să ne bată Spania cu 7-1! Toată lumea concentrată, toată lumea bine organizată, am deschis scorul. Nu ne așteptam ca în câteva minute, până la pauză, când puteam să mai schimbi ceva, să primim patru goluri!

Am mai trăit astfel de momente și cred că jucătorii români nu pot să facă față mental acestei încărcături. Nu rezistă să ducă toate meciurile la același nivel. Dar Spania e cea mai bună din lume la toate nivelurile de echipă.

Finlanda a avut parte de o dezvoltare foarte importantă în ultimii ani. Ei încă din 2006 și-au dat seama că sunt pe un drum greșit și au încercat să schimbe. Au început prin schimbarea suprafeței de joc, pentru că din cauza climei terenurile erau foarte grele și se evidențiau clar jucătorii puternici. Noi știm, când jucam împotriva Finlandei, erau jucători puternici, că aveau acea minge lungă, erau puternici la faze fixe.

Au chemat prin 2014 instructori spanioli. Au venit spaniolii care au implementat la nivel de federație și la nivel de cluburi toată metodologia spaniolă. Apoi a creat și Sami Hyypia această academie, unde era totul organizat pentru cei mai buni jucători, să-i crească, să-i dezvolte, și au reușit prin această metodologie spaniolă.

Nu știu de ce noi nu aducem spanioli, asta nu e problema mea. Probabil că în viitor se va întâmpla și acest lucru. Au dezvoltat foarte mult jucătorii proprii de acolo, finlandezi. Au învățat jocul, au învățat să ia decizii, au învățat să citească situațiile de joc, exact ca și spaniolul”, a afirmat Curelea.