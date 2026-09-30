Costin Curelea a izbucnit după ce România U21 a ratat calificarea la EURO: „Nu e normal! Uitați-vă afară!”

ADVERTISEMENT

, însă Costin Curelea, selecționerul naționalei de tineret are o altă părere. După ce a pierdut calificarea la EURO, Curelea a explicat că nu este de ajuns ca echipele din România să folosească un singur fotbalist tânăr.

România U21, OUT din drumul spre EURO 2027! Costin Curelea a găsit vinovații după ratarea calificării

România U21 a pierdut orice șansă de a se mai califica la EURO 2027 după înfrângerea cu Finlanda. „Micii tricolori” mai au de disputat un singur meci, contra Spaniei, însă nu mai au nicio șansă la locul al doilea. Totuși, selecționata lui Curelea ar putea rata chiar și locul al treilea dacă ar pierde împotriva ibericilor, iar Kosovo ar câștiga împotriva Finlandei. Astfel, după 4 calificări consecutive, România U21 ratează următorul Campionat European.

ADVERTISEMENT

La finalul partidei de la Târgoviște, Costin Curelea a pus eșecul pe baza lipsei de fotbaliști tineri care să evolueze meci de meci la echipe de prima ligă. Selecționerului U21 i se pare inacceptabil ca echipele din SuperLiga să folosească doar un jucător tânăr pe parcursul meciurilor, deși, dacă nu ar exista regula, multe dintre formațiile de primă ligă ar renunța chiar și la acela.

„La noi nu joacă decât un singur jucător U21 într-o echipă, ceea ce nu e normal. Dacă vă uitați în țările din afară joacă 6-7 tineri, asta este politica lor. Cum să se nască direct la 20 de ani și să fie valoroși. Nu avem răbdare și nu avem încredere să le dăm acestor tineri, altfel este greu. Doar la antrenament nu merge. Este foarte greu”, a spus Costin Curelea.

ADVERTISEMENT

„În seara asta era ultima speranță, e greu totuși să evoluezi când ne-au lipsit 7-8 jucători de bază, au venit foarte mulți jucători de bază. Adversarii noștri joacă la un nivel foarte bun, prin campionate net superioare Ligii 1 din România”, a mai explicat el, conform

ADVERTISEMENT

Finlandezii au învins România de două ori fără „regula U21”

care să oblige echipele să folosească jucători tineri. Totuși, ei merg după alte reguli. În 2026, regulamentul Federației Finlandeze cere ca minimum 50% dintre jucătorii de pe foaia de joc să fie crescuți la cluburi din țară, iar cel puțin 4 dintre aceștia trebuie să intre în meci.

ADVERTISEMENT

Un fotbalist este considerat crescut în Finlanda dacă a jucat cel puțin 3 ani la un club din campionatul finlandez între vârstele de 13 și 22 de ani, însă pentru această regulă Federația nu ține cont nici măcar de naționalitate. Astfel, un spaniol ajuns la 15 ani în Finlanda care joacă 3 ani pentru KuPS, spre exemplu, devine eligibil. De asemenea, folosirea mai multor fotbaliști tineri sau care îndeplinesc regula formării în Finlanda este stimulată de Federație prin premii financiare, idee care a fost propusă de nenumărate ori de conducătorii de cluburi din România.

Iustin Doicaru, devastat după ratarea calificării

Iustin Doicaru este un fotbalist care a înflorit începând cu acest sezon. După doar câteva etape jucate pentru Farul în SuperLiga României, unde deja a debutat și chiar are un gol și o pasă de gol în prima ligă din Turcia.

ADVERTISEMENT

Din păcate, el nu a putut ajuta naționala în partida contra Finlandei: „Nu prea sunt multe de zis. A fost un meci greu, contra unei echipe care ne-a dominat și, din păcate, nu am reușit să ne calificăm. Au fost mult mai buni decât noi astăzi. Ei au venit după un rezultat pozitiv cu Spania. Asta a fost să fie… Este o pierdere, era o șansă foarte bună să evoluez la un Campionat European. Din păcate, nu s-a putut. Asta e, o luăm de la capăt, muncim și o să reușim anul viitor.

E greu, dar necesar. Trebuie să muncim și să ne gândim la următorul. Suntem supărați, dar nu avem ce să facem. Nu ni s-a spus nimic după meci, înainte de meci ne-au încurajat pentru victorie. Din păcate, astăzi nu am reușit”, a declarat Iustin Doicaru, conform