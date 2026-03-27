Costin Curelea a luat cartonaș roșu în minutul 90 din Kosovo – România 0-1! Ce meciuri ar putea să rateze selecționerul naționalei U21. Video

România U21 a fost echipa mai bună și a obținut o victorie meritată în duelul disputat la Priștina contra reprezentativei similare din Kosovo, scor 1-0, unicul gol fiind înscris de Ioan Vermeșan, după ce Atanas Trică a profitat de o eroare uriașă a portarului advers. Din nefericire, selecționerul Costin Curelea (41 de ani) a fost eliminat pe final de meci, fiind pedepsit de arbitru pentru un gest incredibil.

Costin Curelea, eliminat în partida Kosovo U21 – România U21. Ce s-a întâmplat

În minutul 90 al partidei Kosovo U21 – România U21, într-un moment în care „tricolorii” protejau avantajul minim de pe tabelă, o minge a ieșit din teren în zona unde se afla selecționerul Costin Curelea. Tehnicianul a prins balonul, însă nu l-a oferit lui Erion Sadriu, care se afla chiar în fața sa, ci a aruncat mingea mai departe, la fundașul Ledjan Sahitaj, pentru a întârzia puțin atacul.

Gestul tehnicianului a fost pedepsit extrem de dur de către „centralul” galez Iwan Griffith, care nu a stat deloc pe gânduri și i-a arătat direct cartonașul roșu. Decizia a părut una exagerată, ținând cont de faptul că atacul gazdelor a fost întârziat cu doar câteva secunde. Faza poate fi urmărită . După scurt timp, arbitrul a mai arătat un cartonaș roșu, de această dată unui membru din staff-ul naționalei din Kosovo. Eliminările nu au schimbat situația de pe gazon, iar .

Ce meciuri ar putea să rateze Costin Curelea

Rămâne de văzut ce pedeapsă va aplica UEFA după această eliminare, însă lipsa lui Costin Curelea ar juca un rol important pentru naționala U21, care luptă pentru a se califica la Campionatul European din 2027. Următorul meci al „tricolorilor” va avea loc pe 31 martie, pe teren propriu cu San Marino, duel în care victoria ar trebui să fie o simplă formalitate.

Apoi, preliminariile se reiau în septembrie, când România va juca în deplasare cu Cipru și pe teren propriu contra . Echipa pregătită de Costin Curelea va încheia grupa A cu un duel extrem de complicat, în deplasare contra Spaniei, partida fiind programată la începutul lunii octombrie. Turneul final al EURO U21 se va disputa în Albania și Serbia, în perioada 11 iunie – 4 iulie 2027.