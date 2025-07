Costin Curelea a povestit cum a ajuns în staff-ul lui Dan Petrescu. Episod antologic: „Ce faci, băi, idiotule? Ce-i cu tine pe aici?”

El a fost promovat de la lotul U20 în locul lui .

Cum a devenit Costin Curelea secundul lui Dan Petrescu

Costin Curelea a dezvăluit, într-un interviu acordat la , realizat de Costin Deșliu, cum a început cariera sa de antrenor și cum a ajuns să lucreze alături de , omul care l-a influențat decisiv în drumul său pe banca tehnică.

ADVERTISEMENT

Totul a început într-o perioadă în care nu-l mai voia nimeni ca jucător, iar el nu era dispus să accepte salarii de 3.500-4.000 de lei în ligile inferioare doar pentru a mai trage de carieră.

De la 5 bonuri de motorină la Academica Clinceni, la CFR Cluj

Avea 32 de ani când și-a dat seama că viitorul său nu mai e în ghete, ci pe marginea terenului, cu fluierul și tabla tacticii în mână. ”Îmi doream mult să devin antrenor. Aveam deja licența B și m-am înscris la cursurile pentru licența A. Nu aveam voie să mai am contract de jucător profesionist, așa că m-am retras.

ADVERTISEMENT

M-am dus la Clinceni să mă antrenez, dar fără contract. Cei de acolo m-au rugat să-l ajut pe Ilie Poenaru, care era debutant la seniori. Așa am început, practic, antrenoratul, pe 5 bonuri de motorină de 50 de lei. Am stat o jumătate de an așa, doar ca să ajung la antrenamente”, a povestit Curelea.

În iarnă, Clinceni i-a făcut un contract simbolic, de 500 de lei lunar. Dar echipa s-a salvat de la retrogradare, apoi a promovat în Liga 1. Salariul i-a fost mărit la 3.000 de lei, iar viața de antrenor începea, încet-încet, să prindă contur.

ADVERTISEMENT

Întâlnirea cu Dan Petrescu: ”Sunt secund, Mister! Îmi place”

Momentul-cheie a venit într-un meci din Liga 1 între Academica Clinceni și CFR Cluj. Echipa lui Curelea juca acasă, pe stadionul din Voluntari, iar Dan Petrescu l-a zărit. ”Când m-a văzut, a zis: ’Ce faci, băi, idiotule?’. Cum zice el. ’Ce-i cu tine pe aici?’.

ADVERTISEMENT

I-am zis că sunt antrenor secund. M-a întrebat: ’Îți place?”. I-am spus: ’Da, Mister, îmi place’. Am vorbit 10-15 minute, deși el de obicei e foarte strict înainte de meci. Stă singur, își face discursul.

De data asta a stat cu mine de vorbă, era destul de relaxat. I-am și bătut cu 4-0 (râde). Așa a aflat de mine că sunt secund”, își amintește Curelea, care l-a avut antrenor pe Dan Petrescu la Sportul Studențesc, în 2003, acolo unde fostul fundaș dreapta și-a început cariera de principal.

Ulterior, Petrescu a aflat mai multe despre el printr-un prieten comun, ”Pisică”, un apropiat al „Bursucului” încă din perioada Sportul Studențesc.

Chemarea lui Dan Petrescu la CFR Cluj. Cum a reacționat Curelea

Când pandemia a blocat tot fotbalul, în mai 2020, Curelea a primit un apel neașteptat. Dan Petrescu îl voia în stafful său la CFR Cluj. ”Mi-a zis: ’Am nevoie de un secund. Nu-ți oferim luna de pe cer, nu e numai lapte și miere, dar uite, asta, asta, asta. L-am oprit: ’Mister, nu-mi mai spune nimic. Vin. E de ajuns că mai sunat! M-a întrebat: ’Băi, ești sigur’. I-am zis: ’Da, nu există!’.

A vorbit la Clinceni, clubul i-a dat drumul, și a început aventura la CFR. ”Acolo e presiune maximă. Trebuie să câștigi tot: campionat, Cupă, performanțe europene. Mister e perfecționist. Totul la secundă. Dacă depășeai 5 secunde la un exercițiu, te lua la rost. Dar așa a reușit în carieră”.

Alături de Dan Petrescu: între presiune, rigoare și învățare continuă

Deși Dan Petrescu este cunoscut ca un antrenor care ia deciziile importante pe cont propriu, nu ignora complet opiniile celor din staff. Costin Curelea spune că a învățat enorm în perioada petrecută alături de el:

”Am furat multe de la Mister, pentru că nu ne spunea nici nouă gândirea lui. Nici nu cred că o să înțeleagă cineva vreodată. Are ceva al lui, are un simț… ”.

Petrescu le cerea uneori secunzilor să-și spună părerea despre echipa de start sau despre strategia pentru următorul meci, dar deciziile finale îi aparțineau aproape întotdeauna. Cu toate acestea, colaborarea a fost una solidă, chiar dacă atmosfera era adesea tensionată din cauza obiectivelor înalte.

”Presiunea era enormă, dar aveam un colectiv unit. Noi ca secunzi eram și liantul între Mister și jucători. Trebuia să știi să menții relația asta cu jucătorii. Pot să spun că am mulți prieteni acolo”, povestește Curelea.

Vulcanic pe margine, echilibrat în vestiar

Deși cunoscut pentru reacțiile impulsive din timpul meciurilor, Dan Petrescu era mult mai cumpătat în relația cu vestiarul: ”Dan Petrescu punea mai multă presiune pe echipă înaintea meciurilor cu echipe mai slabe. Atunci trebuie să-i motivezi pe jucători. Nu inventa probleme.

Trăirile lui sunt reale. Când simțea anumite lucruri se mai enerva și reacționa la adresa arbitrilor, a conducătorilor. Cu jucătorii se comporta frumos, nu-i certa. Mai înjura, dar pur și simplu refula la modul general”.

Curelea a ajuns la FRF după ce Dan Petrescu a plecat în Coreea de Sud

În 2023, după ce Dan Petrescu a plecat în Coreea de Sud, nu a putut să-l mai ia pe Curelea în staff, iar fostul atacant a rămas fără angajament. Însă experiența alături de unul dintre cei mai exigenți și de succes antrenori români l-a recomandat pe Costin Curelea pentru postul de selecționer al naționalei României U20.

”Am învățat multe lucruri, marele avantaj este că am lucrat alături de un antrenor foarte valoros și experimentat ca Dan Petrescu, lucru care cu siguranță mă va ajuta mai departe în carieră”, a declarat Costin Curelea pentru

Curelea a fost coleg la licența Pro cu Mirel Rădoi, Adrian Mutu sau Marius Măldărășanu

Costin Curelea face parte din generația 2019–2020 a Școlii Federale de Antrenori care a absolvit cursurile pentru obținerea licenței UEFA Pro, cel mai înalt nivel de pregătire pentru antrenori la nivel european.

Fostul atacant de la Sportul Studențesc și ex-secund al lui Dan Petrescu la CFR Cluj și Kayserispor a parcurs toți pașii necesari pentru a putea conduce, din postura de antrenor principal, orice echipă de club sau echipă națională, în România sau în străinătate.

Alături de Costin Curelea, au absolvit alți 17 tehnicieni: Adrian Mutu, Mirel Rădoi, Marius Măldărășanu, Florin Bratu, Dorin Goian, Laszlo Balint, Octavian Chihaia, Nicolae Constantin, Nicolae Croitoru, Răzvan Erimia, Irina Giurgiu, Nicolae Grigore, Valentin Negru, Daniel Sima, Valentin Suciu, Dinu Todoran și Cristian Todea.