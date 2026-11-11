Costin Curelea, noul antrenor secund de la FCSB, a dat verdictul: „Avem copii care au calități reale”

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Costin Curelea (42 de ani) și va îndeplini funcția de antrenor secund în stafful lui Laurențiu Reghecampf, împreună cu Mihai Pintilii, care a revenit la echipă după aventura din Grecia, de la Levadiakos. Curelea a fost selecționerul României U21, însă a fost demis după ce nu a calificat echipa la Campionatul European din 2027. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , la primul antrenament alături de echipa lui Gigi Becali.

De ce a fost Costin Curelea, noul antrenor al FCSB, demis de la România U21

Într-o grupă de calificare cu Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino, Costin Curelea nu a reușit să continue seria calificărilor consecutive la turneele finale de tineret. România U21 a terminat pe locul 3, în spatele Spaniei și al Finlandei, ba chiar a fost la un pas să cadă pe 4 în ultima etapă.

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El a explicat că a părăsit naționala întrucât avea stipulată în contract o clauză conform căreia obiectivul principal era calificarea. Din moment ce a terminat doar pe locul 3, Curelea a fost demis de Federația Română de Fotbal: „Am avut un contract fix, un obiectiv clar, acela de a ne califica la Campionatul European din 2027. Și, nerealizându-se acest obiectiv, era normal să nu se mai continue. Au fost situații în care și antrenori care s-au calificat nu au mai continuat, chiar și după turneul final. Eu îmi asumasem acest obiectiv încă de când am semnat și știam în mare măsură că, dacă nu ne vom califica, probabil că nu se va prelungi contractul meu.

Din păcate, a fost și acel rezultat nefericit împotriva Spaniei. Am mai trăit astfel de momente, sincer. Ne capacităm mai greu noi, românii. E o problemă generală. În momentul în care al doilea meci este foarte dificil, întâlnim un adversar puternic, rezistăm 30 de minute sau o repriză, după care, dacă primim un gol, ne prăbușim”, a declarat Costin Curelea la podcastul „Prietenii lui Ovidiu”, realizat de Ovidiu Ioanițoaia la

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Ce crede Costin Curelea despre tinerii fotbaliști ai României

După ce a lucrat cu un lot plin de jucători U21, iar înainte de asta fusese selecționerul naționalei U20 între anii 2023 și 2025, Costin Curelea și-a format o opinie clară despre viitorul fotbalului românesc. El crede că talentul nu a părăsit încă România, însă modul în care copiii sunt crescuți face ca aceste calități native să se risipească până la vârsta în care ei pot face pasul în fotbalul profesionist.

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„Talent avem în continuare. Talente se nasc, avem copii care au calități reale, dar pe parcurs irosim aceste lucruri. Nu știm să valorificăm acest talent în totalitate. Și în procesul acesta de instruire a tinerilor jucători apar niște lacune care sunt greu de recuperat, inclusiv la nivel de seniori. Eu consider că jucătorul român se maturizează un pic mai târziu. Este nevoie de mai mult timp pentru ei, pentru a ajunge, a se maturiza și a recupera ceea ce probabil că s-a pierdut la nivel de juniorat.

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Puteam să facem lucrurile mai bine, dar noi trebuie să privim aceste lucruri strict din prisma contextului în care s-au întâmplat. Au fost diferite probleme. În primul rând, noi am întâlnit Spania și Finlanda în această grupă. Echipe mult mai valoroase și mai bune decât noi”, a mai declarat Costin Curelea pentru sursa citată anterior.

Cu ce fotbaliști U21 va lucra Costin Curelea la FCSB

La noua sa echipă, Costin Curelea va avea ocazia să lucreze și cu fotbaliști tineri, extrem de talentați. Pe unii dintre ei deja îi cunoaște de la națională, chiar dacă ei erau fotbaliști eligibili și pentru naționala U19. La ultima sa acțiune înainte de a fi demis, noul secund de la FCSB i-a avut în lot pe Alex Stoian și Ricardo Pădurariu, care nu au prins foarte multe minute în meciurile cu Cipru, Finlanda și Spania, lucru ce l-a deranjat la acea vreme pe Mihai Stoica.

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În acest moment, FCSB are în lotul echipei mari 8 fotbaliști U21. Este vorba despre David Avram (16 ani), Andrei Dăncuș (17 ani), Alexandru Stoian (18 ani), Ricardo Pădurariu (19 ani), Matei Popa (19 ani), David Popa (19 ani), Mihai Toma (19 ani) și Luca Stancu (21 de ani).