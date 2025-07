Costin Curelea, numit noul selecționer al României U21 chiar de ziua sa! Promisiunea făcută de noul tehnician al „tricolorilor mici”

Federația Română de Fotbal și l-a numit pe Costin Curelea în funcția de selecționer al României U21. Tehnicianul român a fost prezentat oficial chiar în ziua în care a împlinit vârsta de 41 de ani.

Costin Curelea, după ce a fost numit selecționer la U21: „E o mare responsabilitate”

Instalat în august 2023 în funcția de selecționer al naționalei sub 20 de ani, Costin Curelea a făcut un pas important în cariera sa și l-a înlocuit pe Daniel Pancu pe banca reprezentativei U21.

ADVERTISEMENT

După , în care a pierdut toate cele trei meciuri, naționala U21 a României are un nou selecționer, Curelea fiind prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă, chiar în ziua în care a împlinit 41 de ani.

Noul tehnician a vorbit despre responsabilitatea pe care o avea în noua funcție, dar și despre obiectivele pe care și le-a propus în noul mandat de selecționer al U21.

ADVERTISEMENT

În același timp, Costin Curelea a comentat pe scurt și , care a vorbit despre în ultimele luni.

„Sunt mândru și onorat să mă aflu azi aici ca și noul selecționer al U21. Vreau să mulțumesc federației pentru încrederea acordată și sunt convins că o să răsplătesc cu vârf și îndesat această numire. Nu e ușor pentru mine, e o mare responsabilitate și o onoare să fac parte din acest colectiv.

ADVERTISEMENT

Am avantajul faptului că acești doi ani petrecuți la U20 m-au făcut să cunosc nevoile tinerilor jucători. Avem o generație destul de bună, în care am încredere că putem obține o nouă calificare. Ei cunosc foarte bine abordarea mea și am încredere că putem să facem ceva bun. Au nevoie de susținere, minute, sper să fie în cea mai bună formă pentru echipa națională”.

ADVERTISEMENT

Costin Curelea: „Nu cred că se pot întâmpla lucruri care să iasă din tipar”

„Promisiuni prea mari nu prea vreau să fac, dar vă garantez că va fi o perioadă plină de profesionalism, de disciplină. Obiectivul principal este ca o mare parte din jucători să ajungă la naționala mare. O să facem un mix în funcție de evoluțiile jucătorilor. Din jucătorii care au fost anul trecut la U21, au fost și la U20, ne cunoaștem destul de bine. Sper să fie interes din partea cluburilor și să îi folosească tot mai mult.

(n. r. declarații Pancu) Regulamentul oricum a fost în FRF dintotdeauna. Nu am avut niciodată probleme și nici nu îmi doresc să se întâmple. Am avut parte de un grup disciplinat care a respectat tot ce s-a vorbit. Sper să nu apară, dar am metodele mele să le fac să nu fie atât de prezente. Nu cred că se pot întâmpla lucruri care să iasă din tipar.

Eu pot să spun doar că am avut o colaborare bună cu Daniel Pancu, mai departe este istorie. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa, eu sunt focusat pe ce va urma și să nu apară astfel de probleme”, a declarat Costin Curelea, în cadrul conferinței de presă.

România U21 debutează în preliminarii pentru EURO 2027 împotriva Kosovo

Naționala sub 21 de ani a României va începe în luna septembrie , iar Iași va găzdui primul meci al „tricolorilor” cu Costin Curelea pe bancă.

Kosovo va fi prima adversară a României în acest start de campanie, care poate duce România la al cincilea turneul final consecutiv, o reală performanță pentru naționala de tineret.

Programul României U21 în preliminariile CE: