Costin Curelea, OUT de la naționala de tineret! Anunțul FRF care nu lasă nicio urmă de îndoială

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Costin Curelea (42 de ani) este la final de drum pe banca naționalei U21 a României. Federația Română de Fotbal a anunțat vineri, 16 octombrie, sancțiunile dictate după scandalul de la Ibiza. Comunicatul oficial conține un detaliu extrem de important despre viitorul selecționerului. Spre deosebire de Marius Niculae și Iulian Oțelea, care vor fi sancționați până în luna decembrie, Curelea va pierde doar 25% din ultima remunerație. Explicația este simplă: contractul antrenorului se apropie de final și nu va mai fi prelungit, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

FRF confirmă indirect plecarea lui Costin Curelea! Diferența uriașă dintre sancțiunile dictate după scandalul de la Ibiza

Scandalul de la naționala de tineret a ajuns la finalul anchetei. Federația Română de Fotbal a publicat sancțiunile pentru cei patru membri ai staff-ului implicați în controversata întâlnire cu Nicu Gheară, organizată în Ibiza. Deciziile sunt însă diferite, iar formulările folosite de FRF spun multe despre viitorul celor implicați.

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Marius Niculae, directorul sportiv al reprezentativei U21, și Iulian Oțelea, team-managerul echipei, Cei doi au primit și un ultim avertisment. În cazul unei noi abateri similare, Federația va pune capăt raporturilor contractuale. Practic, Niculae și Oțelea își păstrează funcțiile, dar vor suporta consecințele financiare ale incidentului până în decembrie.

Ce se întâmplă cu contractul lui Curelea

Situația este complet diferită în cazul lui Costin Curelea și al secundului Ionuț Stancu. Cei doi au primit o sancțiune de 25%, însă aceasta se aplică exclusiv ultimei remunerații. FRF explică diferența prin perioada de valabilitate a contractelor. Cu alte cuvinte, Federația nu a stabilit o sancțiune întinsă până la sfârșitul anului pentru cei doi antrenori, deoarece înțelegerile lor se apropie de final. FRF nu anunță explicit demiterea lui Costin Curelea, dar comunicatul confirmă că situația sa contractuală este diferită de cea a lui Marius Niculae și Iulian Oțelea.

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Pe 9 octombrie, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Federația Română de Fotbal a Informația a fost prezentată de Horia Ivanovici în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, la scurt timp după dezastrul din preliminariile Campionatului European U21. La momentul respectiv, selecționerul mai avea aproximativ trei săptămâni de contract.

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„Curelea este la final de mandat. Mai are 20 de zile şi nu i se va prelungi contractul la echipa națională. 100% Curelea şi staff-ul lui vor pleca. Mai are acțiunea de peste trei săptămâni, din noiembrie şi cu asta s-a terminat”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA, în urmă cu o săptămână.

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Scandalul de la Ibiza a zguduit naționala U21! Întâlnirea cu Nicu Gheară, înaintea umilinței cu Spania

Totul a pornit de la imaginile apărute pe rețelele de socializare după înfrângerea României U21 în fața Spaniei, scor 1-7. Costin Curelea, secundul Ionuț Stancu, Marius Niculae și Iulian Oțelea au fost fotografiați alături de Nicu Gheară, la o întâlnire organizată în Ibiza. Evenimentul a avut loc înaintea partidei cu ibericii.

Fotografiile au provocat un scandal uriaș. În imagini apăreau mai multe băuturi alcoolice, iar prezența membrilor staff-ului la întâlnirea cu controversatul om de afaceri a stârnit numeroase reacții. Momentul a fost cu atât mai sensibil cu cât naționala de tineret tocmai suferise o înfrângere categorică și ratase calificarea la Campionatul European din 2027.

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Costin Curelea pleacă după un eșec dureros! România U21 a ratat prima calificare la EURO după patru turnee consecutive

Dincolo de scandalul de la Ibiza, Costin Curelea plătește și pentru rezultatele slabe ale naționalei de tineret. Tehnicianul a preluat reprezentativa U21 în 2025, după plecarea lui Daniel Pancu. Acesta din urmă participase cu România la turneul final al Campionatului European din Slovacia, înainte de a încheia colaborarea cu Federația. România U21 ajunsese la patru ediții consecutive ale Campionatului European, începând cu performanța din 2019, când generația pregătită de Mirel Rădoi a disputat semifinalele competiției.

Seria s-a oprit însă în mandatul lui Costin Curelea. România a ratat calificarea la EURO 2027, iar ultimul meci din preliminarii a adus o înfrângere greu de digerat. Spania s-a impus cu 7-1. Scandalul izbucnit ulterior a amplificat presiunea asupra selecționerului și a staff-ului său. În cele din urmă, FRF a ales să nu mai continue colaborarea după expirarea contractului, potrivit informațiilor FANATIK.