Sport

Costin Curelea rupe tăcerea după ce a luat masa cu Nicu Gheară și a fost amendat de FRF: „Stau cu cine vreau!”

Flaviu Popa
17.10.2026 | 11:50
Costin Curelea rupe tacerea dupa ce a luat masa cu Nicu Gheara si a fost amendat de FRF Stau cu cine vreau
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Costin Curelea a vorbit pentru prima dată despre scandalul iscat imediat după Spania U21 - România U21, scor 7-1. Atunci, selecționerul tineretului a mers la o „masă” controversată.
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România U21 s-a făcut de râs în Spania și a pierdut 1-7, însă selecționerul Costin Curelea și alți componenți ai staff-ului echipei naționale nu au părut prea afectați de rezultat. Astfel, au participat la o masă controversată, care s-a lăsat cu amenzi din partea FRF.

Costin Curelea și staff-ul său au participat la o masă „controversată” cu Nicu Gheară

Curelea insistă că a participat la masă în timpul său liber, fără a afecta în niciun fel activitatea sau programul echipei naționale. În imaginile care au fost făcute publice apar, printre alții, selecționerul Costin Curelea, antrenorul secund Ionuț Stancu, team-managerul Iulian Oțelea și directorul Sportiv Marius Niculae. Alături de controversatul Nicu Gheară.

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„N-a fost ușor. Am evitat o perioadă să apar și să am prea multe declarații. Ca să fiu sincer și corect, cred că nu am făcut nimic deosebit că am ieșit la o cină. Am primit o invitație din partea unui om care este și suporter al echipei naționale. În urma celor întâmplate, mi-am dat seama că a fost o decizie neinspirată că am acceptat și că a apărut această poză. A fost o poză pusă după meci, ca să nu apară discuții. E prima oară când l-am cunoscut și am avut niște discuții… Este un suporter al echipei naționale.

Ideea este că s-a cam deturnat așa discuția de la problemele reale pe care le-am întâlnit către această masă. Noi de la meciul câștigat cu Kosovo am avut doar 3 jucători rămași în primul 11. Am avut 8 absenți. Au fost doar Lefter, Vermeșan și Biliboc. Au fost unii la echipa mare, alții au dispărut… Am avut 12 jucători noi în lot”, a explicat Curelea la Digi Sport Matinal.

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Costin Curelea spune că a fost afectat de acest scandal: „Eu nu l-am cunoscut niciodată”

Mai mult, selecționerul naționalei de tineret spune că imaginea i-a fost afectată, chiar dacă atunci când merge la masă „poate să stea cu cine vrea”. „Nu s-a întâmplat nimic! Cei care mă știu, știu că eu beau un pahar pe săptămână. Am plecat la 3 dimineața de la hotel din Buftea și am ajuns la 3 după masa. Am mâncat ceva și acum am ieșit la plimbare, program de voie. Vorbise Marius. Eu nu l-am cunoscut niciodată. Noi până la 11 eram în hotel, înapoi. Nu a fost nicio problemă. Asta nu înțeleg. Eu am mai ieșit pe acolo prin port, dacă pun și ei pozele? Mi-au afectat și imaginea.

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Știi cum e, când te duci la masă, stai cu cine vrei. Nu dă bine, e adevărat. Nu poți să te dezici de niște lucruri… Putea fi, de exemplu, o masă oficială. Programul a fost făcut de mine. Can-can, asta este. O să facem o emisiune și când o să vorbim și pe date, tot ce s-a întâmplat în perioada în care am fost eu la echipa națională”, a mai spus Costin Curelea.

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FRF a reacționat în acest scandal și i-a amendat pe cei implicați cu 25% din salariul lunar

FRF a reacționat imediat după acest scandal și a aplicat sancțiuni nemaivăzute. Astfel, toți participanții la chermeză au primit o sancțiune disciplinară de 25% din salariu, cât timp mai au contract cu FRF. În cazul lui Curelea și Stancu este vorba despre o lună, în timp ce Niculae și Oțelea au fost sancționați până la final de an, dar au primit și un ultimatul. Federația a considerat că oficialii naționalei nu ar fi trebuit să părăsească cantonamentul și, cu atât mai puțin, să participe la o masă cu personaje controversate.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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