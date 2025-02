Costin Lazăr a făcut analiza meciului PAOK – FCSB. Ce jucător al roș-albaștrilor i-a atras atenția: „Este mai interesant față de ceilalți”

se întâlnesc din nou în UEFA Europa League, dar de această dată miza este cu totul alta. Campioana Greciei și cea a SuperLigii joacă în play-off și una dintre cele două va fi eliminată din competiție. Se va juca în sistem tur-retur.

Costin Lazăr atrage atenția înainte de PAOK – FCSB: „Clar vor revanșa”

Costin Lazăr a jucat timp de trei sezoane în tricoul celor de la PAOK, fiind unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din echipa grecilor la vremea respectivă. La curent cu tot ce se întâmplă în preajma clubului de la Salonic, fostul internațional român a vorbit despre disputa de joi cu FCSB.

ADVERTISEMENT

Antrenat de atât la Rapid, cât și la echipa națională de fotbal a României, Lazăr a explicat că victoria FCSB-ului din etapa a doua va cântări în morarul băieților lui Elias Charalambous, însă crede că lucrurile vor sta diferit pe teren, având în vedere miza.

De asemenea, Costin Lazăr a transmis și care este, în opinia sa, motorul campioanei din SuperLiga și cât de mult va conta absența sa din această dublă cu PAOK.

ADVERTISEMENT

„Îmi pare rău că nu pot să fiu la meci, am fost anul trecut, anul acesta nu pot. Din punctul meu e vedere, FCSB va avea moralul ridicat. Mai ales după rezultatul din faza grupei. PAOK va fi altceva față de atunci. PAOK va fi mai puternică. Clar vor revanșa. Publicul îi va împinge de la spate. Răzvan (n.r. Lucescu) clar vrea revanșa.

A trecut ceva timp de la meciul din toamnă, dar din câte îmi aduc aminte, au avut foarte multe ocazii, dacă nu mă înșel.

Nu se legau pasele, probabil că acum e altceva. Prin transferurile pe care le-au făcut, este clar faptul că jocul e îmbunătățit”, a spus Costin Lazăr.

ADVERTISEMENT

Costin Lazăr: „Mie îmi plăcea Olaru – el era motorul echipei”

„E clar că FCSB e una din echipele în formă din campionat. Au mulți jucători de valoare, Gigi Becali a făcut un bine fotbalului românesc prin transferurile făcute. Dă încredere jucătorilor tineri.

Nu știu ce să zic, bugetul din România, față de cel din Grecia. Este o diferență mare, dar nu joacă bugetele. Mie îmi plăcea Olaru, dar nu va juca, el era motorul echipei.

ADVERTISEMENT

Șut este mai interesant față de ceilalți, îmi place mult mai mult poziția în care joacă. Poate fi un plus și Bîrligea. Dacă va juca e clar, e un jucător care simte mingea. FCSB are jucători buni, de valoare. Dar și PAOK are la fel, dau afară ce nu merge și aduc ce e bun.

Este foarte serios, unul dintre cei mai serioși antrenori. Staff-ul lui este la fel, foarte serios. Este atent la toate detaliile. Este foarte cerebral, știe să piardă, să facă egal, dar și să câștige. Nu are probleme, este foarte calculat”, a declarat Costin Lazăr, potrivit .