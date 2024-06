Mulți români au jucat la PAOK Salonic de-a lungul timpului, iar Costin Lazăr este unul drintre cei mai apreciați jucători străini din ultimii ani. Fostul mijlocaș de la Rapid a câștigat inimile suporterilor din primele luni în Grecia și regretă că nu a jucat mai mult la actuala echipă antrenată de Răzvan Lucescu.

Costin Lazăr a povestit propria experiență de la PAOK Salonic. „După 3 luni eram în toate ziarele”

PAOK Salonic este unul dintre cele mai mari cluburi din Grecia, dar și o destinație cunoscută pentru români. echipei de tradiție.

Costin Lazăr a jucat pentru PAOK Salonic, chiar la prima experiență în afara țării. Fostul mijlocaș a câștigat inimile suporterilor din Grecia și regretă că nu a semnat prelungirea contractului cu gruparea de tradiție.

„Cel mai greu ca parte financiară mi-a fost la Sportul Studențesc. La am avut stabilitate și am crescut foarte mult fotbalistic. Cea mai frumoasă perioadă din viață mea a fost la PAOK, tot pachetul. Am ajuns și la 31 de ani la PAOK, deja era timpul să plec din țară.

Am stat până la 25 de ani la Sportul și la Rapid până la 30. Lumea poate m-a judecat când am plecat de la Rapid, dar îți face cineva statuie, cu ce rămâi? Am plecat la PAOK și eram și matur fotbalistic. Impactul a fost foarte mare, eram și singurul român din lot.

Am fost unul dintre cei mai buni jucători în primele trei luni, toate ziarele au început să vorbească de mine. Am început să văd prin ziare poze cu mine de la Rapid, cuvinte de laudă. Am fost foarte apreciat în Grecia și acum mă recunoaște lumea când mă duc”, a spus Lazăr.

Regretul lui Costin Lazăr: „A fost o greșeală”

„Am fost destul de matur. În România te duce puțin valul, faci câteva meciuri bune și toată presa vorbește frumos de tine și patronii te țin altfel, nu te mai ceartă ca pe ăla care nu joacă foarte bine, nu face diferența. Te țin puțin în palmă.

Când te duci în străinătate nu te mai ține nimeni în palmă. Acolo trebuie să joci, îți e greu. Încep să te înjure în greacă, nu înțelegi. Grecii sunt aproape de Turcia, știți foarte bine cum e sângele.

Singurul meu regret este că nu am prelungit contractul cu PAOK. Mi s-a oferit o sumă mai mică și nu am vrut. Nu m-am gândit că am o vârstă și a fost o greșeală din partea mea”, spune Costin Lazăr la „Suflet de rapidist”, emisiune în direct pe FANATIK.RO, în fiecare zi de marți, de la ora 13:30.

