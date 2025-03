Costin Lazăr analizează derby-ul Rapid – FCSB: „Îmi rămâne întipărit acel 5-1. E repetabil”

Costin Lazăr a vorbit pe larg . Mijlocașul central cu 164 de meciuri în tricoul Rapidului în cei 5 ani petrecuți în Giulești, crede că jucătorii lui Șumudică pot produce surpriza.

Costin Lazăr, interviu înainte de derby-ul Rapid – FCSB: „Are un joc echilibrat, cu situații de poartă și cu o defensivă bună”

Costin Lazăr a surprins puțin: „Cred că o să vin la meci. Nu mai țin legătura cu absolut nimeni de la Rapid. Nu am cu cine să țin, dar Rapid pare că e pe un drum bun și mai mult ca sigur vor fi în play-off”.

ADVERTISEMENT

Fostul închizător e convins că „alb-vișiniii” pot da lovitura pe acest final de sezon: „Primul pas e să intre în play-off pentru că apoi vor avea meciuri tari și orice greșeală te costă acolo dacă nu ești atent cu echipele puternice”.

știe cine e noul Costin Lazăr de la Rapid: „Rapidul are un joc echilibrat, cu situații de poartă, cu o defensivă foarte bună. Christensen este un jucător care dă echilibru la mijlocul terenului. Se apropie așa de stilul meu de joc”.

ADVERTISEMENT

Lazăr a mai lăudat alți doi jucători ai Rapidului și îi place și cum arată apărarea: „Îmi plac foarte mult și Petrila și Dobre, care e foarte energic, cu apetit ofensiv. Sunt jucători interesanți și în linia de fund cu Borza, Manea și Ciobotariu”.

Costin Lazăr nu a uitat de victoria Rapidului cu 5-1 împotriva FCSB: „A mai fost și un 4-0”

Costin Lazăr a jucat multe derby-uri împotriva FCSB-ului, însă unul nu îl va uita niciodată: „Am amintiri plăcute, dar și mai triste pentru că au fost și meciuri în care am pierdut. Atunci când pierzi nu e nimic bine, iar când câștigam ne simțeam cu adevărat fotbaliști. Îmi rămâne însă întipărit acel 5-1 cu Steaua. Nu cred că era FCSB atunci. A fost un meci în care ne-a ieșit absolut totul.

ADVERTISEMENT

Ne-am simțit atunci cu adevărat iubiți și apreciați. Eu zic e repetabil. A mai fost și un 4-0. Nu știu când mai înseamnă asta zi pentru că vedem astfel de rezultate și în campionatele puternice. Se întâmplă ca o echipă să aibă o zi mai slabă. Fotbalul te pedepsește”.

ADVERTISEMENT

Costin Lazăr a anticipat unde se va tranșa duelul dintre Rapid și FCSB: „Diferența cred că se va face la fazele fixe din punctul meu de vedere. Ambele echipe au o apărare bună și mai mult ca sigur vor sta bine în teren. Meciul va fi decis de execuțiile individuale sau de greșelile individuale, plus fazele fixe”.

Pariul fostului căpitan al Rapidului: „E posibil să marcheze și cu FCSB”

Rapidistul e de părere că atacantul bosniac transferat de la Universitatea Craiova poate fi decisiv: „FCSB-ul are soluții, dar și Rapidul. Oricine va intra se va ridica la nivelul jocului. Koljic e un jucător interesant, a marcat și e posibil să o facă și cu FCSB. E atacant și cu asta iese în evidență. Eu cred că poate să revină la forma de dinainte de accidentare, mai ales că va fi susținut foarte mult de suporteri. Dacă prinzi încredere poți avea foarte multe realizări”.

Lazăr și-a schimbat discursul față de campioana României după ultima prestație din Europa League: „FCSB e o echipă solidă și mi-am schimbat total impresia față de ei. Probabil că am fost și subiectiv față de Rapid și PAOK.

Au demonstrat în Europa că sunt o echipă matură și care poate realiza foarte multe atunci când se motivează. Au crescut mult de la un meci la altul. Pot avea un ritm mult mai bun, dar eu cred că și Rapidul arată bine, însă nu joacă în cupele europene”.

Costin Lazăr consideră că Rapid e mai puternic pe propriul stadion: „Eu zic că e un dezavantaj faptul că nu se joacă în Giulești. Arena Națională e mai mult casa FCSB-ului. Se simt foarte bine, știu terenul și eu zic că ei sunt în avantaj. Sunt rapidist de mic, dar cel mai bun să câștige”.

Are și o explicație pentru victoria împotriva grecilor: „M-a surprins rezultatul cu PAOK, o echipă cu un buget de 4 ori mai mare, dar nu joacă banii, ci cât de motivați sunt jucătorii să demonsteze. Joci mai bine când ți-e foame”.

De ce nu crede că absența lui Darius Olaru afectează jocul FCSB:

Costin Lazăr e de părere că FCSB a găsit soluția pentru a suplini lipsa căpitanului: „Absența lui Darius Olaru eu nu cred că se vede în momentul de față pentru că au jucători buni acolo. Cisotti a jucat foarte bine și e un jucător valoros, care a adus un plus în joc. Chiar nu s-a simțit lipsa lui Olaru”.

În privința duelului din optimile Europa League, Lazăr nu se mai hazardează: „Dacă nimeni nu le-a dat nicio șansă cu PAOK, e clar probabil că nici cu Lyon vor fi cam la fel și poate vor reuși surpriza, să treacă mai departe. Nu avem de unde să știm și pentru fotbalul nostru ar fi bine”.

În final, fostul jucător din Giulești a făcut o declarație emoționantă: „Cea mai frumoasă amintire pentru mine e că am jucat la Rapid și că am purtat banderola de căpitan. Ce mai contează meciurile? Am admirat și am iubit echipa asta de mic. Mi-am îndeplinit visul”.