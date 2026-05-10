Costumul de mire al lui Victor Cornea, creat de femeia care pune bărbații din România la patru ace. Dezvăluiri exclusive despre nunta cu Andreea Bălan: „O construcție impecabilă”

Creatoarea de modă care l-a făcut pe Victor Cornea să strălucească, alături de consoarta sa, Andreea Bălan, a vorbit în exclusivitate cu FANATIK în ziua nunții cuplului care a acaparat atenția mondenă din România. Adina Buzatu vorbește cu încântare despre mirii acestei primăveri!

Costumul de mire al lui Victor Cornea, creat de Adina Buzatu. Designerul, dezvăluiri pentru FANATIK

10 mai 2026 va rămâne, fără doar și poate, una dintre cele mai importante zile din viața Andreea Bălan și a tenismenului Victor Cornea. După o poveste de iubire care a ținut primele pagini ale tabloidelor și a făcut furori pe rețelele sociale, artista și sportivul și-au unit destinele într-un decor elegant, încărcat de emoție, rafinament și apariții spectaculoase.

Dacă mireasa a atras toate privirile într-o apariție desprinsă parcă din poveștile regale, cu voal amplu, trenă lungă și bijuterii delicate din perle, nici mirele nu s-a lăsat mai prejos. Din contră! pe o eleganță masculină clasică, sofisticată și impecabil construită, iar în spatele ținutei sale stă unul dintre cele mai sonore nume din moda masculină românească: Adina Buzatu.

FANATIK a aflat, în exclusivitate, detalii despre costumul purtat de mire la cununia religioasă, dar și despre surpriza vestimentară pregătită pentru petrecerea de seară. Creatoarea de modă care l-a îmbrăcat pe Victor Cornea a vorbit despre emoția din spatele colaborării și despre modul în care a fost gândită întreaga apariție a sportivului.

„A fost o bucurie pentru mine să îl îmbrac pe Victor într-un moment atât de important, mai ales că atât el, cât și Andreea îmi sunt foarte dragi. E frumos să vezi doi oameni care se iubesc și sunt fericiți împreună”, a declarat, exclusiv pentru FANATIK, Adina Buzatu.

Variantă sobră pentru cununie

În timp ce invitații își întorceau detaliile costumului lui Victor au început și ele să fie analizate cu atenție. Alegerea nu a fost deloc întâmplătoare. Pentru ceremonia religioasă, tenismenul a purtat un costum sobru, negru, croit perfect pe silueta sa atletică, accesorizat discret cu un papion elegant, într-o notă clasică și atemporală.

Potrivit Adinei Buzatu, fiecare detaliu a fost ales astfel încât ținuta să transmită rafinament fără ostentație, exact în spiritul unei nunți elegante și moderne. „Pentru cununia religioasă am ales o variantă sobră, elegantă și atemporală, urmând ca seara să poarte un smoking rafinat, cu o construcție impecabilă și detalii sartoriale de excepție”, a mai spus creatoarea de modă.

Adina Buzatu: „M-am bucurat enorm”

Iar surprizele nu s-au oprit aici. Dacă pentru biserică ținuta a fost una clasică, pentru petrecerea de după ceremonie, Victor Cornea urma să își facă apariția într-un smoking spectaculos, menit să transforme seara într-un adevărat fashion statement masculin.

În spatele costumelor stă un brand francez exclusivist din portofoliul Adina Buzatu, ales special pentru calitatea țesăturilor și finisajele premium. Practic, fiecare cusătură a fost gândită pentru a-l transforma pe mire într-o apariție memorabilă.

Cornea, elegant și rafinat

„Ambele ținute sunt semnate de un brand francez de top din portofoliul Adina Buzatu, realizate din țesături premium, cu finisaje impecabile și un aer sofisticat, exact așa cum trebuie să arate eleganța masculină autentică într-o zi atât de specială. M-am bucurat enorm să fiu alături de ei prin ținutele mele”, a completat designerul.

Nunta dintre Andreea Bălan și Victor Cornea s-a transformat rapid într-unul dintre cele mai comentate evenimente mondene ale anului. Nu doar pentru că artista și-a găsit, în sfârșit, liniștea sentimentală, ci și pentru că întreaga ceremonie pare desprinsă dintr-un film romantic cu accente hollywoodiene.