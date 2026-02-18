Costuri exorbitante la cursele cu Bolt sau Uber! Cât au plătit românii pentru un drum cu mașina în ziua care iarna a paralizat România

ADVERTISEMENT

De la câteva zeci de lei la sume comparabile cu un bilet de avion. Asta au ajuns să plătească românii pentru o simplă cursă cu Bolt sau Uber în ziua în care codul portocaliu de iarnă a blocat traficul din întreaga țară. Unele curse au ajuns să coste de două sau chiar de trei ori mai mult decât în mod obișnuit.

Prețuri explozive la Bolt și Uber din cauza codului portocaliu. Sumele plătite de români pentru o simplă cursă

Ziua de 18 februarie 2026 a transformat Bucureștiul într-un oraș blocat. Ninsoarea abundentă și drumurile greu circulabile au dat peste cap tot traficul din Capitală. În aceste condiții, costul unei curse spre Aeroportul Internațional Henri Coandă a explodat, devenind o adevărată lovitură pentru buzunare.

Dacă într-o zi obișnuită o cursă spre aeroport costă, din anumite zone, între 25 și 30 de lei, astăzi prețurile au urcat la zeci sau chiar sute de lei. Capturi recente din aplicațiile de ride-sharing arată situații halucinante. O deplasare de aproximativ 30 de minute ajunge la 155–199 lei, iar variantele premium depășesc 300 lei.

Unele cazuri au fost și mai neașteptate. Un utilizator al aplicației a semnalat pe un grup de Facebook: „Aveți grijă cu acești (…) care profită că a nins și îmi cer pe un drum de o oră, 408 lei. Adică mai mult decât mă costă zborul cu avionul până la Madrid”.

Redacția FANATIK a testat aplicațiile. Cursele spre aeroport s-au dublat

Acest lucru a fost confirmat și de testele realizate de redacția FANATIK. Spre exemplu, un drum de la Chiajna până la aeroport, care de obicei costa în jur de 80 lei, a ajuns astăzi, la ora 10:36, peste 160 lei pentru varianta confort. Pentru ruta sector 3 – Titan, de la Piața Trapezului până la aeroport, o cursă care costa 120 lei a urcat la 180 de lei, cu 60 de lei în plus față de o zi normală.

Aceste creșteri nu sunt întâmplătoare, ci , care majorează prețurile automat atunci când cererea este mare și șoferii disponibili sunt puțini.

Piste închise și mii de pasageri blocați la Otopeni. Activitate suspendată în porturile din Constanța și Tulcea

Dacă tot vorbim de transportul aerian, menționăm că, . La Aeroportul Internațional Henri Coandă, 13 curse au fost perturbate, dintre care opt au fost anulate și cinci redirecționate, iar două piste au rămas închise temporar. Aproximativ 6.000 de pasageri au așteptat reluarea operațiunilor.

În județele Constanța și Tulcea, activitatea portuară a fost suspendată, după cum au anunțat autoritățile: „În județul Constanța, activitatea a fost suspendată în toate porturile maritime, iar la Tulcea manevrele au fost oprite în Bara Sulina”.

Transportul feroviar a înregistrat întârzieri serioase sau chiar suspendări. Pe magistrala București – Constanța, trenuri precum IR16087, IR16089 sau R9708 au fost suspendate, iar circulația pe distanța Ploiești – București a fost întreruptă încă de la ora 05:00 din cauza copacilor căzuți pe linia de contact.

CFR Călători a pus la dispoziție locomotive diesel pentru intervenții operative, însă pasagerii sunt sfătuiți să verifice informațiile actualizate înainte de plecare: „Fiind o situație în evoluție, pot interveni și alte modificări de circulație (ore de plecare/sosire, suspendări). Călătorii sunt rugați să consulte informațiile actualizate privind circulația trenurilor înainte de efectuarea călătoriei și să urmărească anunțurile din stații”.

Ninsoarea pune presiune și pe STB. Mai multe trasee afectate în București

Transportul public din București nu a fost mai norocos. (STB) a anunțat că circulația este afectată pe mai multe trasee din Capitală și că echipele acționează împreună cu operatorii de salubritate pentru deszăpezirea drumurilor, a liniilor de tramvai, a macazelor și a zonelor critice.

„În contextul avertizării meteorologice, circulaţia transportului public este afectată pe mai multe trasee din Capitală. Echipele STB acţionează în teren, împreună cu operatorii de salubritate, pentru deszăpezirea drumurilor, a liniilor de tramvai, a macazelor şi a zonelor critice”, transmit cei de la STB.

Tramvaiele 41 și 25 oprite, 225 de angajați mobilizați pentru intervenții

Tramvaiele de pe liniile 41 și 25 au fost blocate, iar pentru preluarea călătorilor STB a introdus linii navetă de autobuze, 641 și 625. Constantin Tobescu, șef Serviciu comunicare în cadrul STB, a explicat situația: „Circulaţia tramvaielor pe liniile 41 şi 25 este blocată din cauza ninsorii şi a zăpezii acumulate. Pentru preluarea călătorilor, au fost înfiinţate linii navetă de autobuze.

Autobuzele circulă la această oră pe toate traseele, însă în condiţii de iarnă, traficul fiind îngreunat din cauza zăpezii acumulate. Sunt încă pe traseu utilajele de deszăpezire şi vagoane plug-perie pentru curăţarea căii de rulare a tramvaielor”.

Planul de intervenție STB include 33 de vagoane plug-perie, 11 utilaje de deszăpezire și 225 de angajați mobilizați permanent. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor neesențiale și consultarea aplicației InfoTB pentru informații actualizate în timp real.