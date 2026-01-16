Costuri mai mult decât duble pentru încălzire în luna ianuarie 2026. Suma pentru fiecare apartament: ”Mergem către 1.200 de lei pe lună”

ADVERTISEMENT

Factura pentru încălzirea de pe luna ianuarie 2026 va lovi puternic în buzunarele locuitorilor din Capitală. Pentru orice tip de apartament, cheltuielile vor fi mai mult decât duble din cauza costurilor provenite din consumul ridicat de energie electrică.

Facturile la încălzire din ianuarie 2026 vor fi record în București

În contextul temperaturilor extrem de scăzute și al nivelului redus de agent termic furnizat în București, mulți locuitori au fost nevoiți să recurgă la încălzirea cu dispozitive electrice. Această soluție, deși eficientă pe termen scurt, este mult mai costisitoare, ceea ce va duce, potrivit specialistului în energie Dumitru Chisăliță, la facturi record pentru luna ianuarie 2026.

ADVERTISEMENT

Contactat de FANATIK, Chisăliță a avertizat că bucureștenii trebuie să se pregătească pentru costuri la încălzire mai mult decât duble.

„Eu am plecat de la ideea că au fost undeva la cinci zile de lipsă parametri corespunzători de agent termic. Din acest motiv oamenii s-au strâns într-o camere și au folosit un sistem de încălzire de tip electric. Am estimat undeva la 250 kWh consumați până la jumătatea lunii ianuarie.

ADVERTISEMENT

Dacă temperaturile din zilele viitoare vor fi tot cu minus, se mai pot adăuga peste acești 250 kWh”, a declarat, specialistul în energie, Dumitru Chisăliță.

ADVERTISEMENT

Prețul agentului termic la un imobil cu două camere

Chisăliță a detaliat că, plecând de la aceste date, costul încălzirii pentru un apartament cu două camere ar putea ajunge la aproximativ 800 de lei, combinând energia electrică și agentul termic.

„Acum, asta este o ipoteză, pentru că oamenii s-ar putea să-și pună în fiecare camere câte un radiator. Clar că în scenariul acesta, consumul crește și, inevitabil, suma finală de plată.

ADVERTISEMENT

La un apartament cu două camere, factura la căldură, la nivelul unei luni de iernă, e undeva între 380-400 de lei. 250 de kWh ori 1,5 lei kWh, deci ar da undeva la un 400 de lei kWh. Acolo estimez că ar veni factura pentru încălzire. Așa că 400 de lei de la energie, plus 400 de lei agentul termic, ar fi undeva 800 de lei. Asta la o cameră încălzită”, a completat expertul, pentru FANATIK.

Facturi de până la 1.200 de lei pentru apartamentele mai mari

De asemenea, Dumitru Chisăliță a explicat că, pe măsură ce crește numărul camerelor unui apartament, facturile la încălzire pot ajunge la sume semnificativ mai mari. Având în vedere pentru încălzirea locuinței, Chisăliță preconizează că un apartament cu trei sau patru camere poate ajunge la costuri lunare de ordinul a 1.000 – 1.200 de lei, în funcție de etaj, izolație și tipul geamurilor.

„La un apartament cu trei camere, plecând de la ipoteza că rămân tot într-o cameră încălzită, ar avea tot acești 400 de lei la care se mai adaugă, să zicem, undeva 500-600 de lei cât ar fi încălzirea în mod normal. Reies mini 1.000 de lei. Cifrele sunt aproximative, deoarece contează dacă ești la primul etaj, dacă ești la ultimul etaj. E izolat apartamentul, nu e izolat, ai geamuri termopan, nu ai.

Dacă mergem la un apartament cu 4 camere, aici deja factura merge către 750-800 de lei la căldură, la care, dacă păstrăm ipotezele, tot cu o singură cameră, înseamnă că mergem către 1.200 de lei pe lună”, a mai precizat Chisăliță.

Costurile la întreținere variază în funcție de locuință și de numărul de persoane

Totodată, în cadrul discuției, specialistul în sectorul termic a clarificat faptul că, conform statisticilor Termoenergetica, în funcție de mărimea apartamentului și numărul de persoane din locuință. El a subliniat că estimările sale se bazează pe un număr cât mai mare de cetățeni, fără a include cazurile extreme.

„Din statisticele Termoenergetica pe care le am, o factură pe căldură, în diverse apartamente din Capitală, este undeva între 250 și 500 de lei. La apartament cu trei camere, 400-750. Strict căldură, fără apă rece sau caldă, fără sumele adiacente din întreținere.

Apa se plătește în funcție de numărul de persoane. Costul la o persoană este clar diferit de cel pentru cinci persoane. Calcul meu se raportează la un număr cât mai mare de cetățeni care se suprapun. Nu prinde extremitățile”, a ținut să mai puncteze, pentru FANATIK, specialistul în energie.

Factura finală de plată în ianuarie 2026

Pe baza evaluărilor specialistului, pentru un apartament cu două camere, consumul de energie electrică în primele două săptămâni ale lunii ianuarie 2026 a fost de aproximativ 250 kWh, ceea ce a adus un cost de circa 375–400 de lei. Dacă același ritm de consum se menține pe întreaga lună, suma pentru energia electrică se va dubla, ajungând la aproximativ 750–800 de lei. La aceasta se adaugă costul agentului termic, estimat la circa 400 de lei pe lună, astfel că factura totală ar putea ajunge la 1.150–1.200 de lei.

În cazul apartamentelor mai mari, cu trei sau patru camere, unde se încălzește o singură cameră cu radiatoare electrice, costurile lunare combinate cu agentul termic pot urca între 1.400 și 1.600 de lei, în funcție de etaj, izolație și numărul de camere încălzite.