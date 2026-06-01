Sport

Cota colosală pe care o avea FC Voluntari la promovare în minutul 52 al partidei de la Sibiu, la 3-0 pentru FC Hermannstadt

FC Voluntari părea condamnată la încă un an în Liga a II-a în minutul 52 al partidei tur din barajul cu FC Hermannstadt! Ce cotă uriașă aveau ilfovenii la promovare la scorul de 3-0 pentru echipa lui Dorinel Munteanu
Ciprian Păvăleanu
02.06.2026 | 00:02
Cota colosala pe care o avea FC Voluntari la promovare in minutul 52 al partidei de la Sibiu la 30 pentru FC Hermannstadt
SPECIAL FANATIK
Ce cotă avea FC Voluntari la 3-0 pentru FC Hermannstadt în manșa tur de la Sibiu. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

La fel ca în sezonul trecut, barajele de promovare/menținere în SuperLiga României oferă surprize. FC Voluntari a făcut un play-off foarte bun în Liga a II-a, iar forma bună s-a văzut și în meciul cu FC Hermannstadt, de care a reușit să treacă cu 5-3 la general. Astfel, ilfovenii revin în SuperLiga României deși la 3-0 pentru echipa lui Dorinel Munteanu șansele erau extrem de mici.

Ce cotă avea FC Voluntari la promovare în minutul 52 al meciului de la Sibiu

FC Hermannstadt a început foarte bine barajul cu FC Voluntari, iar la pauza primei manșe, disputată la Sibiu, conducea deja cu 2-0 prin golurile lui Neguț și Balaure. La doar trei minute de la startul reprizei secunde, Sergiu Buș ducea scorul la 3-0 și părea că nimic nu o mai poate opri pe formația antrenată de Dorinel Munteanu.

ADVERTISEMENT

În acel moment, cota la calificare a ilfovenilor era 12.00, iar cei care au avut inspirația să mizeze pe acest pronostic și-au mărit suma pariată de 12 ori. Doar cinci minute au avut la dispoziție pariorii să se decidă asupra acestei selecții, întrucât echipa de Liga a II-a a redus din diferență în minutul 53 prin Roman, iar în minutul 55 se făcuse deja 3-2.

În meciul retur, echipa antrenată de Florin Pârvu a făcut un meci mare pe stadionul „Anghel Iordănescu”, care a fost mai plin ca niciodată. FC Voluntari a avut un xG de 3.59 și 9 șuturi pe poarta lui David Lazar, care a fost cel mai bun om al sibienilor. De partea cealaltă, FC Hermannstadt a avut doar cinci șuturi spre poarta lui Chioveanu, nereușind să cadreze niciunul. Scorul a fost 3-0, iar ilfovenii revin pe prima scenă a fotbalului românesc și aduc un profit uriaș pentru cei ce au avut curajul să parieze pe ei într-un moment critic.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească

Szabolcs Kovacs a dictat două penalty-uri pentru FC Voluntari! Verdictul lui Cristi Balaj

Primele două goluri ale lui FC Voluntari din returul de pe „Anghel Iordănescu” au fost marcate de la punctul cu var. Szabolcs Kovacs a „taxat” de două ori intervențiile neregulamentare ale jucătorilor sibieni, iar echipa lui Pârvu a profitat de fiecare dată.

ADVERTISEMENT
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din...
Digisport.ro
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie

Dorinel Munteanu nu a fost deloc fericit cu aceste decizii și a catalogat al doilea penalty obținut de Remus Guțea ca fiind „o rușine”. Cristi Balaj a analizat pentru FANATIK deciziile centralului și a dat verdictul: „La primul penalty l-a lovit pe atacant scurt cu brațul la nivelul maxilarului. Total neinspirat apărătorul la modul cum a sărit și a folosit brațul stâng. Decizia este corectă. La cel de-al doilea penalty apărătorul, din neglijență, atinge piciorul atacantului care se află în alergare.

ADVERTISEMENT

Arbitrul, plasat perfect, a considerat că acea neglijență a apărătorului a modificat mișcarea motrică de alergare și a provocat căderea atacantului. Chiar dacă acea cădere a fost exagerată, neglijența a fost confirmată și de cei din camera VAR și este o decizie la care se dă credit arbitrului”, a explicat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt după ce echipa a retrogradat...
Fanatik
Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt după ce echipa a retrogradat în Liga 2: „Să le fie rușine! Am avut încredere în Kovacs!”. Video
A fost penalty? Verdictul lui Cristi Balaj după ce Dorinel Munteanu a distrus...
Fanatik
A fost penalty? Verdictul lui Cristi Balaj după ce Dorinel Munteanu a distrus arbitrajul în FC Voluntari – Hermannstadt 3-0
Ce destin! Florin Pîrvu a promovat cu FC Voluntari la fix doi ani...
Fanatik
Ce destin! Florin Pîrvu a promovat cu FC Voluntari la fix doi ani de la decesul soției: „M-a ajutat de Sus!”
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham, dar rămâne în Premier League! Destinație-surpriză pentru...
iamsport.ro
Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham, dar rămâne în Premier League! Destinație-surpriză pentru internaționalul român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!