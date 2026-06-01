Cota colosală pe care o avea FC Voluntari la promovare în minutul 52 al partidei de la Sibiu, la 3-0 pentru FC Hermannstadt

La fel ca în sezonul trecut, barajele de promovare/menținere în SuperLiga României oferă surprize. FC Voluntari a făcut un play-off foarte bun în Liga a II-a, iar forma bună s-a văzut și în meciul cu FC Hermannstadt, de care a reușit să treacă cu 5-3 la general. Astfel, ilfovenii revin în SuperLiga României deși la 3-0 pentru echipa lui Dorinel Munteanu șansele erau extrem de mici.

Ce cotă avea FC Voluntari la promovare în minutul 52 al meciului de la Sibiu

FC Hermannstadt a început foarte bine barajul cu FC Voluntari, iar la pauza primei manșe, disputată la Sibiu, conducea deja cu 2-0 prin golurile lui Neguț și Balaure. La doar trei minute de la startul reprizei secunde, Sergiu Buș ducea scorul la 3-0 și părea că nimic nu o mai poate opri pe formația antrenată de Dorinel Munteanu.

În acel moment, cota la calificare a ilfovenilor era 12.00, iar cei care au avut inspirația să mizeze pe acest pronostic și-au mărit suma pariată de 12 ori. Doar cinci minute au avut la dispoziție pariorii să se decidă asupra acestei selecții, întrucât echipa de Liga a II-a a redus din diferență în minutul 53 prin Roman, iar în minutul 55 se făcuse deja 3-2.

În meciul retur, echipa antrenată de Florin Pârvu a făcut un meci mare pe stadionul „Anghel Iordănescu”, care a fost mai plin ca niciodată. FC Voluntari a avut un xG de 3.59 și 9 șuturi pe poarta lui David Lazar, care a fost cel mai bun om al sibienilor. De partea cealaltă, FC Hermannstadt a avut doar cinci șuturi spre poarta lui Chioveanu, nereușind să cadreze niciunul. Scorul a fost 3-0, iar ilfovenii revin pe prima scenă a fotbalului românesc și aduc un profit uriaș pentru cei ce au avut curajul să parieze pe ei într-un moment critic.

Szabolcs Kovacs a dictat două penalty-uri pentru FC Voluntari! Verdictul lui Cristi Balaj

Primele două goluri ale lui FC Voluntari din returul de pe „Anghel Iordănescu” . Szabolcs Kovacs a „taxat” de două ori intervențiile neregulamentare ale jucătorilor sibieni, iar echipa lui Pârvu a profitat de fiecare dată.

Dorinel Munteanu nu a fost deloc fericit cu aceste decizii și Cristi Balaj a analizat pentru FANATIK deciziile centralului și a dat verdictul: „La primul penalty l-a lovit pe atacant scurt cu brațul la nivelul maxilarului. Total neinspirat apărătorul la modul cum a sărit și a folosit brațul stâng. Decizia este corectă. La cel de-al doilea penalty apărătorul, din neglijență, atinge piciorul atacantului care se află în alergare.

Arbitrul, plasat perfect, a considerat că acea neglijență a apărătorului a modificat mișcarea motrică de alergare și a provocat căderea atacantului. Chiar dacă acea cădere a fost exagerată, neglijența a fost confirmată și de cei din camera VAR și este o decizie la care se dă credit arbitrului”, a explicat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.