Sport

Cota fotbalistului lăsat acasă de Gică Hagi a explodat! Salt de 2,5 milioane de euro

Deși Gică Hagi a adus 32 de fotbaliști la echipa națională, unul dintre cei mai în formă jucători nu s-a aflat pe lista sa. În timp ce „tricolorii” suferă în Nations League, cota sa aproape că s-a triplat.
Ciprian Păvăleanu
30.09.2026 | 08:00
Cota fotbalistului lasat acasa de Gica Hagi a explodat Salt de 25 milioane de euro
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Cota lui Ianis Stoica a explodat, deși Gică Hagi nu l-a convocat pentru meciurile României. Foto: Sportpictures.eu
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Naționala lui Gică Hagi nu se află deloc într-un moment bun, după ce a pierdut ambele meciuri disputate până în prezent din noua ediție de UEFA Nations League. Ianis Stoica nu a fost convocat la această acțiune, iar acest lucru i-a atras multe critici „Regelui”. Cu toate acestea, cota atacantului de la Estrela Amadora a explodat după ultima actualizare.

Cota lui Ianis Stoica aproape că s-a triplat! Cât a ajuns să valoreze atacantul lăsat acasă de Gică Hagi

Ianis Stoica este cel mai în formă atacant al României. El are meciuri în picioare și cifre foarte bune în campionatul Portugaliei, unul dintre cele mai tari din Europa. Fotbalistul de 23 de ani a înscris patru goluri și a dat două pase decisive în șapte meciuri pentru Estrela Amadora, însă aceste lucruri nu l-au impresionat pe Gică Hagi, deși în urmă cu câteva săptămâni românul o învingea de unul singur pe Braga, după ce a înscris o „dublă”.

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Chiar dacă nu a fost convocat, cota sa a crescut substanțial, iar la ultima actualizare a celor de la Transfermarkt valoarea sa s-a multiplicat de aproape trei ori. De la 1,5 milioane de euro, Ianis Stoica a ajuns să fie cotat în prezent la 4 milioane de euro, adică a avut o creștere uriașă de 2,5 milioane de euro.

Românii se descurcă de minune în Portugalia! Tony Strata a ajuns și el la 4 milioane de euro

Un alt fotbalist român ce evoluează în Portugalia și a avut o creștere semnificativă a cotei de piață este Tony Strata. Spre deosebire de Ianis Stoica, Strata a fost convocat la lotul național, însă până acum nu a prins decât 9 minute cu Bosnia, în timp ce pentru meciul din Suedia a fost lăsat acasă.

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Cota lui s-a dublat și a ajuns de la 2 milioane de euro la 4 milioane de euro. Pentru Strata este destul de greu să joace titular la națională, întrucât pe postul său se află unul dintre cei mai valoroși „tricolori”, Andrei Rațiu. Totuși, el nu a reușit să-și facă loc în formula de start a lui Hagi nici măcar atunci când Rațiu nu a prins lotul. Pentru postul de fundaș dreapta în meciul de luni seară a fost preferat Andrei Coubiș.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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