După victoria cu Ucraina, scor 3-0, jucătorii României au atras toate privirile. În cadrul emisiunii FANATIK LA EURO, Adi Ilie a discutat despre .

Cota fotbalistului român a explodat după victoria cu Ucraina, 3-0: “El e jucător de 30 de milioane de euro”

În general, cota fotbalistului român a explodat după victoria cu Ucraina, scor 3-0. Elevii lui Edi Iordănescu au jucat un fotbal de manual pe Allianz Arena și au atras toate privirile de la EURO 2024, România fiind surpriza turneului de până acum.

Cu toate acestea, lui Adi Ilie . “Cobra” a fost impresionat de calitățile și prestația atacantului și este de părere că acesta se poate transfera în Anglia sau Germania pe zeci de milioane de euro.

” Îmi place foarte mult Drăguș. Ține de minge, are calitate, are viteză de reacție, simte golul. O să meargă la Trabzonspor, o să dea vreo 20 de goluri, pentru că are o echipă în spate care chiar joacă.

După ne așteptăm la un transfer de 20-30 de milioane de euro. Eu îl văd în Anglia sau Germania. Acolo i s-ar potrivit mai mult. O să îi crească cota foarte mult. O să joace și la o echipă bună, Trabzonspor, cu mai multă calitate, cu jucători care o să îl ajute.

La nivelul din momentul de față și dacă are continuitate, eu zic că în doi ani poate să fie dat cu 20-30 de milioane de euro. Poate să îl ia orice echipă din Vest fără probleme”, a declarat Adi Ilie în cadrul emisiunii FANATIK LA EURO.

“Acest Campionat European este o trambulină pentru toți jucătorii României”

Vivi Răchită susține faptul că EURO 2024 poate fi un salt important pentru majoritatea “tricolorilor”. Dacă elevii lui Edi Iordănescu vor menține nivelul din meciul cu Ucraina, aceștia ar putea să facă un pas important din punct de vedere fotbalistic.

“Acest Campionat European este o trambulină pentru toți jucătorii echipei naționale. Dacă vor menține acest ritm”, a spus Vivi Răchită în cadrul show-ului FANATIK LA EURO.

În cadrul discuției deschise de Vivi Răchită, Horia Ivanovici a adăugat un lucru important: “Și pentru Edi Iordănescu, nu doar pentru jucători. Pot să ajungă în optimi sau sferturi. Pentru optimi avem șanse de peste 90%. Olanda nu e sperietoare, nici Belgia nu este”.

