Cota jucătorilor români va exploda! Giovanni Becali pune o singură condiție: “Va însemna foarte mult!”

Deși nu s-a calificat din preliminarii la Campionatul Mondial, România mai are șansa barajului pentru a ajunge la turneul final din America. Ce crede Giovanni Becali despre o posibilă revenire după 28 de ani a „tricolorilor” la Mondial.

Cum a fost anul 2025 pentru Giovanni Becali

, Giovanni Becali a mărturisit că anul 2025 a fost unul bun, mai ales prin prisma faptului că Mihăilă, respectiv Olimpiu Moruțan și-au găsit noi angajamente. Agentul speră ca cei doi să evolueze la echipele de club, iar ulterior să ajute echipa națională.

„(n.r. – Cum a fost anul 2025?) A fost un an relativ bun. Am reușit să scoatem doi jucători din Peninsulă, din Italia. Moruțan e la o echipă mai mică, Aris Salonic, iar Mihăilă la Rizespor, în Turcia.

Important e că joacă. Trebuie să joace și mai multe meciuri, pentru a fi utili pentru echipa națională. Sperăm ca în 2026 să facem ceva mai bun, mai mult. Nu mai avem ce am avut cândva, dar trebuie să îndrăznim să facem mai multe”, a declarat Giovanni Becali.

Cota jucătorilor români va exploda, dacă naționala merge la CM 2026. Verdictul lui Giovanni Becali

În continuare, Giovanni Becali a transmis că o posibilă calificare la Mondial a României ar face ca jucătorii de sub „tricolor” să fie mult mai bine văzuți pe plan internațional. Totodată, cel mai cunoscut impresar din țară speră ca elevii lui Mircea Lucescu, dacă vor reveni la turneul final, să facă o impresie similară cu cea din 1994.

„(n.r. – Ce ar însemna o calificare la Mondial, din punct de vedere al agenților?) Înseamnă enorm de mult! Să nu uităm, dacă ne vom califica la Mondial, trebuie să facem o figură aproape de cea din America, din 1994.

Ce am făcut atunci e cam greu, am ajuns în sferturi și am fost aproape de o semifinală. Sferturile le-am pierdut la penalty-uri, după ce adversarii (n.r. – Suedia) aveau un jucător mai puțin. Totuși, o calificare la Mondial ar însemna mult, iar unii jucători ar ieși la iveală”, a conchis Giovanni Becali.

