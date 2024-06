Cota lui Dennis Man a explodat după sezonul de vis la Parma. Cât valorează internaționalul român înainte de EURO

Dennis Man va juca din nou în Serie A. Internaționalul român a promovat împreună cu Parma după un sezon excelent în care a înscris 11 goluri. Cota fotbalistului a explodat înainte de debutul la Campionatul European din Germania.

Dennis Man, al doilea cel mai valoros fotbalist român

Parma a terminat campionatul din Serie B pe primul loc. Dennis Man și Valentin Mihăilă au sărbătorit revenirea în prima ligă italiană după 3 sezoane. Internaționalii români au fost oameni de bază în echipa antrenată de Fabio Pecchia.

Dennis Man a înscris 11 goluri și a contribuit decisiv cu 6 assisturi în cele 32 de meciuri jucate. După acest sezon excelent, cota fotbalistului a crescut cu 2.5 milioane de euro. În prezent, conform , extrema dreaptă valorează 9 milioane de euro. Si cota lui Valentin Mihăilă a avut parte de o creștere, de la 2 milioane de euro, la 2.8.

Dennis Man este al doilea cel mai valoros fotbalist român, după . Atacantul speră ca valoarea sa de piață să se îmbunătățească și după turneul final din Germania, unde România va da piept cu Belgia, Ucraina și Slovacia. Dennis Man a fost om de bază în echipa lui Edi Iordănescu în campania de calificări.

Dennis Man, încrezător înainte de EURO: ”Punctul forte este grupul”

. Man a transmis că are mare încredere în forța grupului, însă este conștient că meciurile nu vor fi deloc simple. El a declarat pentru FRF.tv:

„Sunt foarte încrezător, am încredere în grup. Ne aşteptăm să facem meciuri bune și, de ce nu, să ieşim din grupe. Punctul forte este grupul, suntem uniţi, ne simţim foarte bine pe teren. Sper ca la Euro să se vadă acest lucru.

Avem o grupă cu adversari dificili, dar dacă vom fi concentraţi, vom face meciuri bune. Suportul fanilor îmi dă putere. Pentru Euro, le transmit să fim uniţi cu toţii, noi jucăm şi pentru ei, să nu-i dezamăgim”.

Dennis Man continuă la Parma!

În ultima vreme au apărut zvonuri conform cărora Dennis Man ar putea schimba echipa după Campionatul European. Echipe din campionatele de top ale Europei s-ar fi interesat de serviciile fotbalistului, însă acesta a precizat că își dorește să continue în Serie A, alături de Parma.

„Pentru mine a fost un sezon bun, sunt fericit că am îndeplinit obiectivul echipei, acela de a promova în Serie A. Suntem fericiți. Personal, cred că puteam să fac și mai bine, dar per total sunt fericit cu ceea ce am făcut. Vreau să continui să joc în Serie A.

Am avut trei ani în Serie B și știu ce înseamnă. Vreau să joc la cel mai înalt nivel, am dorința de a evolua cu Parma în Serie A”, a explicat Dennis Man, conform .