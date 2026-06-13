Cota Mondială a zilei de duminică, 14 iunie. Pariați pe debutul în forță al batavilor la Olanda – Japonia și puteți câștiga 201 lei la Winboss

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Olanda speră să dea lovitura la acest turneu final și să câștige în premieră Cupa Mondială. „Portocala mecanică” e considerată principala favorită de către Înainte de toate, batavii trebuie să debuteze cu dreptul în Grupa F, acolo unde întâlnesc un adversar incomod, Japonia. Pariorii au toate motivele să stea cu ochii pe acest meci. Oferta este una foarte stufoasă și premiile pot fi substanțiale cu ajutorul cotei zilei de la WINBOSS.

Olanda și Japonia dau startul Grupei F la Cupa Mondială

Meciul dintre Olanda și Japonia este unul dintre cele mai tari din prima etapă a fazei grupelor de la CM 2026. Partida se va juca pe AT&T Stadium, din Arlington, Texas, care are o capacitate de 105.000 locuri.

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„Portocala mecanică” este naționala care a pierdut cele mai multe finale de CM, trei la număr, și nu a pus niciodată mâna pe trofeu. Olandezii speră să dea lovitura cu legendarul Roland Koeman Pe banca tehnică, care a calificat naționala cu 6 victorii și 2 remize și cu un golaveraj incredibil 27 la 4.

Batavii au de regulă un start lansat la CM. Olanda nu a mai pierdut în meciul de debut din 1938. De atunci, au bifat 7 victorii și 2 remize. În plus, din 1994 și până în prezent, „Portocala mecanică” e neînvinsă în grupe. Are o serie de 12 victorii și 4 egaluri. De cealaltă parte, Japonia este probabil cea mai bună națională din Asia. E prima care și-a asigurat calificarea la World Cup 2026. Niponii au o formă excelentă, cu șase victorii la rând în amicale. „Samuraii albaștri” au în această perioadă două victime uriașe, Brazilia și Anglia, unde au câștigat cu 3-2, respectiv 1-0.

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Câștig de 201 lei la Winboss cu cota zilei la CM 2026

Totuși, reprezentativa „Țării Soarelui Răsare” nu a reușit să câștige niciodată contra Olandei. Bilanțul confruntărilor directe este de un egal și două victorii pentru „Portocala mecanică”. Una dintre aceste înfrângeri a fost consemnată chiar la Campionatul Mondial din 2010, când Olanda s-a impus cu scorul de 1-0 în faza grupelor. Astfel, vom merge pe echipa mai valoroasă și mai eficientă în astfel de momente și vom alege varianta de „1 solist”, care are la WINBOSS o cotă de 2,01.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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