Cota Mondială a zilei de duminică, 19 iulie. Mizăm pe spectacol în finala mare, Spania – Argentina, pentru 260 de lei câștig la Winboss

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Cel mai important meci de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada se joacă duminică, de la ora 22.00, pe MetLife Stadium din East Rutherford (New Jersey). În fața a peste 82.000 de spectatori, campioana Europei, Spania, înfruntă campioana en-titre a lumii, Argentina. Oferta bogată a WINBOSS ne oferă un pariu cu șanse importante de câștig la acest duel.

Spania – Argentina, finala perfectă a Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada

Cupa Mondială 2026 nu putea să se încheie mai bine decât cu un duel între primele două naționale din clasamentul FIFA. Spania (2) și Argentina (1) joacă cu trofeul pe masă duminică, 19 iulie. Este un duel între cele mai bune țări de pe planetă în ultimii ani. Spania domină Europa. În ultimii 3 ani a avut următoarele rezultate: 2023 – finala UEFA Nations League (câștigată cu Croația), 2024 – finala EURO (câștigată cu Anglia), 2025 – finala UEFA Nations League (pierdută cu Portugalia).

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Dincolo, pe bancă și Messi în teren. ”Albiceleștii” au luat Cupa Mondială în 2022, apoi Copa America în 2024. Acum, sud-americanii vor să mai pună mâna pe un trofeul planetar și să ajungă la 4 în toată istoria lor. Este un prilej pentru Messi să-și încununeze cu alți lauri o carieră impresionantă.

De notat că Spania are o serie incredibilă de 37 de meciuri fără eșec. Rivala ei de la New York, Argentina, a pierdut ultima dată în septembrie 2025 (cu Ecuador). Acum caută un nou trofeu. Echipa lui Messi ar putea deveni prima națiune care câștigă patru turnee majore consecutive: Copa America 2021, Mondialul 2022, Copa America 2024 și Mondialul 2026.

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Cota Mondială Winboss de la marea finală Spania – Argentina ne poate aduce 260 de lei câștig

, dar Argentina a demonstrat de ce este campioana en-titre de când au început meciurile eliminatorii. Deținătoarea titlului a primit gol de la Anthony Gordon în semifinala cu Anglia, dar a revenit spectaculos în joc datorită lui Lionel Messi (două assist-uri). Argentinienii au marcat cel puțin două goluri în fiecare meci și au 19 goluri în turneu.

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Dincolo, Spania a primit un singur gol. Și pe atac ibericii stau foarte bine: 13 goluri marcate. Întrucât avem un duel între jucători de super clasă, anticipăm că vom vedea un meci spectaculos. Am ales un pariu cu cotă foarte bună din oferta WINBOSS: ”GG și peste 2,5 goluri” pentru un câștig de 260 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.