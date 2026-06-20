Cota Mondială a zilei de duminică, 21 iunie. Golurile în Spania – Arabia Saudită ne pot aduce 200 de lei câștig la Winboss

ADVERTISEMENT

Grupa H, una a remizelor după etapa 1 de la Cupa Mondială, propune un meci dezechilibrat la prima vedere, între constelația de vedete din Spania și reprezentativa din Arabia Saudită. Campioana de la Euro 2024 nu mai are voie să facă pași greșiți. Pentru acest meci am ales un pariu de la WINBOSS care ne poate dubla investiția.

Spania pleacă mare favorită cu Arabia Saudită în Grupa H la Mondiale

Naționalele antrenate de Luis de la Fuente (64 de ani) și Giorgios Donis (56 de ani) au plecat cu câte un 1-1 la Mondialul din SUA, Mexic și Canada. Au fost însă remize care au avut ”gusturi” diametral opuse. Ibericii au scos un punct cu micuța reprezentativă a Capului Verde, debutantă la un turneu final de o asemenea anvergură. Dincolo, saudiții se pot mândri cu un 1-1 contra unei puternice naționale a Uruguay-ului, antrenată de legendarul argentinian Marcelo Bielsa (70 de ani).

ADVERTISEMENT

Duminică, 21 iunie, Stadionul Mercedes-Benz din Atlanta propune un duel Spania – Arabia Saudită în care toate calculele hârtiei indică spre un ”1 solist”. e 1,22 miliarde de euro. Dincolo, asiaticii propun o echipă mult mai slab cotată, la puțin peste 40 de milioane de euro. Saudiții sunt chiar sub Capul Verde, care era cotată la 55 de milioane de euro.

Luis de la Fuente se vede nevoit să înceapă meciul din weekend cu Lamine Yamal (18 ani) din primul minut. Acesta a intrat în ultimele 20 de minute cu Capul Verde, însă (28 de ani). Acum însă, de la început și mult mai bine fizic, starul Barcelonei, ajutat de Oyarzabal și Nico Williams, cu siguranță va fi mult mai periculos.

ADVERTISEMENT

Cota Mondială pe goluri la Spania – Arabia Saudită poate însemna 200 de lei câștig la Winboss

Spania, campioană mondială în Africa de Sud 2010, a fost eliminată în optimi la ultimele două Cupe Mondiale (2018 și 2022). Anterior, în 2014, a părăsit competiția încă din grupe. ”Furia Roja” va fi mare favorită împotriva Arabiei Saudite. Este al doilea meci între cele două echipe la un turneu final de Cupă Mondială. Spania a câștigat cu 1-0 în 2006. Arabia Saudită a pierdut și două meciuri amicale cu Spania, astfel că acum caută prima victorie.

ADVERTISEMENT

Ibericii au o cotă extrem de mică pentru un succes: 1,10. Drept urmare, vom aborda partea ofensivă a acestui duel de la Atlanta și avem încredere că Yamal & co. vor marca între 2-3 goluri. Cei de la WINBOSS oferă o cotă foarte atractivă pentru acest pariu: 2,00. Cu o miză de 100 de lei putem ajunge la un câștig de 200 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.