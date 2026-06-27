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Cota Mondială a zilei de duminică, 28 iunie. Meciul Africa de Sud – Canada ne poate aduce un câștig de 216 lei la Winboss

Cota Mondială a zilei de duminică, 28 iunie, vine de la primul meci din șaisprezecimile competiției. Duelul Africa de Sud - Canada ne poate aduce un câștig de 216 lei la Winboss.
Adrian Baciu
27.06.2026 | 23:55
Cota Mondiala a zilei de duminica 28 iunie Meciul Africa de Sud Canada ne poate aduce un castig de 216 lei la Winboss
Cota Mondială a zilei de duminică, 28 iunie e oferită de meciul Africa de Sud - Canada. Sursa foto: Hepta.ro
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Primul meci din șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026 le pune față în față, la Los Angeles, pe Africa de Sud și pe Canada. Duelul dintre o fostă gazdă de mondial și actuala este unul în premieră la un turneu final. Vom miza la acest meci pe dorința echipei lui Jesse Marsch (52 de ani) de a demonstra că accederea în această fază nu a fost întâmplătoare. La WINBOSS ni se oferă o cotă excelentă în acest sens.

Africa de Sud – Canada, partidă extrem de interesantă la Los Angeles, în șaisprezecimile Cupei Mondiale

Africa de Sud a reușit o calificare istorică în optimi pentru prima dată în istoria lor la un Campionat Mondial. ”Bafana Bafana” a terminat pe locul 2 în Grupa A după o victorie cu 1-0 în meciul decisiv împotriva Coreei de Sud. Acum, africanii întâlnesc ”co-gazdele” Canada, o echipă puternică și în formă.

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Echipa lui Jesse Marsch a avut un parcurs ceva mai liniștit în Grupa B. După o remiză ezitantă, 1-1 cu Bosnia Herțegovina, pentru nord-americani a urmat o victorie zdrobitoare, 6-0 cu Qatar. În meciul 3 din grupă au pierdut cu scorul de 1-2 cu Elveția. Acum, Canada este decisă să obțină un nou succes cu o echipă de pe un alt continent.

Pe hârtie, canadienii sunt favoriți. Se întâmplă asta în primul rând datorită valorii lotului. Echipa care găzduiește Mondialul alături de SUA și Mexic are fotbaliști la cluburi mari din Europa: Jonathan David (26 de ani) la Juventus, Alphonso Davies (25 de ani) la Bayern Munchen sau Derek Cornelius (28 de ani) la Marseille.

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Valoare lotului Canadei este de circa 200 de milioane de euro. Cei mai scumpi jucători sunt Davies – 40 de milioane de euro, David – 30 de milioane de euro și Kone – 25 de milioane de euro. Dincolo, africanii nu trec de 50 de milioane de euro. Niciun fotbalist din lotul belgianului Hugo Broos (74 de ani) nu are cotă de piață mai mare de 3 milioane de euro.

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Posibil câștig de 216 lei pe Cota Mondială Winboss la meciul Africa de Sud – Canada

De-a lungul acestui turneu, Canada a arătat o forță ofensivă impresionantă. A marcat 6 goluri cu Qatar, iar cu Bosnia Herțegovina și cu Elveția înscris câte un gol, însă au avut foarte multe șanse irosite. Anticipăm un meci cu Africa de Sud în care elevii lui Jesse Marsch vor obține calificarea și implicit victoria. Mizăm pe ”2 și peste 1,5 goluri” pentru o cotă de 2,16 care să ne aducă 216 lei la WINBOSS.

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Cota Mondială Winboss la meciul Africa de Sud – Canada

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

  • 2,16 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul ”2 și peste 1,5 goluri” la Africa de Sud – Canada
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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