Cota Mondială a zilei de duminică, 5 iulie. Mizăm pe goluri în Brazilia – Norvegia pentru un câștig de 210 lei la Winboss

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Duminică, 5 iulie, Brazilia și Norvegia vor sta față în față într-unul dintre cele mai interesante ”optimi” de la Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada. Un festival ofensiv ne așteaptă pe arena finalei de pe 19 iulie. Am ales un pariu îndrăzneț la WINBOSS, dar cu șanse considerabile de reușită.

Super duel Vini Jr. vs Haaland în optimile Cupei Mondiale 2026

Optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026 continuă duminică, 5 iulie. Brazilia va întâlni Norvegia pe stadionul MetLife din New Jersey. Se vor înfrunta două naționale cu jucători de 5 stele în avanposturi. Dacă ne uităm la europeni, vedem cum Erling Haaland a jucat un rol fundamental pentru țara scandinavă.

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. Împotriva Coastei de Fildeș, în runda șaisprezecimilor de finală, acesta a marcat golul victoriei în minutul 86. A fost prima victorie a Norvegiei în faza eliminatorie a unei Cupe Mondiale. Nordicii speră acum să se califice din nou cu ajutorul atacantului lor vedetă și să își îmbunătățească recordul la un CM.

De cealaltă parte, echipa italianului Carlo Ancelotti a avansat și ea în această rundă a CM 2026 într-un mod dramatic. Selecao a avut nevoie de un gol de ”aur” în prelungiri al lui Gabriel Martinelli, pentru a trimite acasă arțăgoasa Japonie. De notat că sud-americanii nu au avut prea mari probleme în grupe. Doar Marocul a fost acolo o nucă mai tare.

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Cum putem obține 210 lei câștig pe Cota Mondială Winboss la meciul Brazilia – Norvegia

între două naționale care, împreună, valorează peste 1,3 miliarde de euro. Haaland are rivali de temut la sud-americani. Vinicius Junior, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rayan sau Endrick pot în orice moment să impresioneze și să marcheze goluri care să facă diferența.

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La Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada, Brazilia și Norvegia au marcat câte 9, respectiv 10 goluri în grupe și apoi în șaisprezecimi. Avem încredere în faptul că ofensivele lor vor da randament și în meciul de duminică. Am ales un pariu cu cota 2,10 pentru opțiunea ”GG și peste 2,5 goluri” pentru un posibil câștig de 210 lei la WINBOSS.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.