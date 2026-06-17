Cota Mondială a zilei de joi, 18 iunie. Duelul european Elveția – Bosnia din Grupa B ne poate aduce 188 de lei la Winboss

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Joi, 18 iunie, la Los Angeles, pe impresionantul SoFi Stadium, are loc un duel 100% european în Grupa B de la Cupa Mondială. Elveția, o națională cu multe vedete și jucători cotați la zeci de milioane de euro, întâlnește echipa care a lăsat acasă Italia, Bosnia Herțegovina. Cu un pariu oferit de WINBOSS, acest meci ne poate aduce un câștig frumos.

Favorita Elveția nu mai are voie să rateze victoria cu Bosnia, în etapa a 2-a din Grupa B

Grupa B de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada a început cu două remize. Ambele meciuri, Canada – Bosnia și Elveția – Qatar, s-au încheiat cu același scor, 1-1. Fără îndoială, duelul încheiat la egalitate dintre naționala lui Murat Yakin (51 de ani) și outsidera din Qatar a reprezentant unul dintre șocurile turneului.

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. Au atacat tot meciul, au avut aproape 30 de șuturi, dar au ratat nepermis. În fotbal se spune, de multe ori pe bună dreptate, că ”ocaziile se răzbună”, astfel că în prelungiri elevii lui Julen Lopetegui (59 de ani) au egalat. Viitoarea adversară a Elveției, Bosnia, a condus și ea în meciul cu gazda Canada. Lukic & co. au rezistat însă până în minutul 78.

În etapa a 2-a a acestei grupe nu mai este loc de nicio concesie. Cu un meci dificil la Vancouver împotriva gazdei Canada în ultima etapă, Elveția va urmări acum să-și asigure calificarea în runda următoare încă de joi seară, prin obținerea tuturor celor trei puncte împotriva Bosniei. O victorie ar însemna nu doar o calificare aproape sigură, ci și prima victorie oficială împotriva bosniacilor. Cele două naționale nu au jucat niciodată un meci oficial una împotriva celeilalte. A fost un singur amical, în 2016, în care s-a impus Bosnia, scor 2-0.

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Cum puteți câștiga 188 de lei pe Cota Mondială oferită de Winboss la meciul Elveția – Bosnia

Elveția nu are probleme de lot după meciul cu Qatar. Se așteaptă ca Yakin să efectueze puține schimbări pentru duelul de joi seară. Acesta ar putea păstra ”nucleul” cu Akanji, Elvedi, Xhaka și Embolo. Sunt semne de întrebare dacă vor apărea în atac Noah Okafor sau Johan Manzambi. Dincolo, Bosnia îl are incert pe Sead Kolasinac, care a ieșit accidentat împotriva Canadei.

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Pe hârtie, Elveția pleacă clar cu prima șansă în meciul din Grupa B de la Mondiale. Acest lucru este demonstrat și de diferența de valoare între cele două echipe: 330 de milioane de euro este cotația lotului antrenat de Yakin, față de circa 150 de milioane de euro cel al lui Sergej Barbarez (54 de ani). pe faptul că Elveția va câștiga și va marca cel puțin 2 goluri. Cota de 1,88 pentru ”1 & peste 1,5 goluri” ne aduce 188 de lei cu 100 de lei mizați la WINBOSS.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.