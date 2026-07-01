Pariuri sportive

Cota Mondială a zilei de joi, 2 iulie. Duelul european Spania – Austria ne poate aduce un câștig de 213 lei la Winboss

Cota Mondială a zilei de joi, 2 iulie, este ”culeasă” de la meciul Spania - Austria. Vom miza pe forța ofensivă a ibericilor pentru un câștig de 213 lei la Winboss.
Adrian Baciu
01.07.2026 | 22:55
Cota Mondiala a zilei de joi 2 iulie Duelul european Spania Austria ne poate aduce un castig de 213 lei la Winboss
Cota Mondială Winboss vine de la Spania - Austria. Sursa foto: hepta.ro
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SoFi Stadium, o arenă din Los Angeles de peste 70.000 de locuri, va găzdui joi, 2 iulie, un duel 100% european în șaisprezecimile de finală de la Cupa Mondială 2026. Campioana de la EURO 2024, Spania, întâlnește Austria. Vom miza în acest meci pe forța de temut din ofensiva ibericilor și sperăm să ne dublă, investiția cu oferta de la WINBOSS.

Campioana europeană, Spania, pleacă favorită cu Austria, în șaisprezecimile Cupei Mondiale

Campionatul Mondial 2026 ne propune un meci dezechilibrat din toate punctele de vedere. În LA se vor întâlni două formații între care există o diferență de valoare de aproape 1 miliard. Ralf Rangnick (67 de ani) are un lot de sub 250 de milioane de euro. Dincolo, Luis de la Fuente (65 de ani) are de unde alege pentru a forța titlul Mondial. În lotul său sunt jucători cu o valoare de 1,22 miliarde de euro.

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Campioana europeană en-titre, Spania, a câștigat Grupa H, în timp ce Austria a terminat pe locul 2 în Grupa J, în spatele Argentinei lui Messi. Ibericii au început slab turneul, cu un 0-0 contra Capului Verde. Și-au revenit rapid și au marcat 5 goluri cu Arabia Saudită (4-0) și Uruguay (1-0) pentru un confortabil loc 1 în grupă.

Spania nu a primit niciun gol în Grupa H. În plus, echipa lui de la Fuente a ajuns la 34 de meciuri fără eșec. Austria, în schimb, a obținut calificarea în mod dramatic, după un meci nebun cu Algeria, terminat 3-3. Sasa Kalajdzic (28 de ani) a marcat în minutul 96 pentru a salva accederea în fazele eliminatorii.

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Cota Mondială Winboss de la Spania – Austria poate să ne aducă un câștig de 213 lei

Pentru meciul de joi, selecționerul spaniolilor are ceva probleme de lor. Yeremy Pino, Nico Williams și Victor Munoz sunt accidentați. Baena ar putea să rămână titular. În linia mediană e concurență mare între Merino, Ruiz, Olmo și Gavi. Yamal și Oyarzabal par a fi puncte fixe în privința atacului.

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În viziunea specialiștilor, Spania este extrem de solidă defensiv și rămâne mare favorită în acest meci. De cealaltă parte, Austria are probleme în apărare și primește gol meci de meci. ”Furia Roja” ar trebui să se califice fără emoții prea mari. Datorită acestui aspect, am ales să mizăm pe ”Gazdele marchează în ambele reprize” pentru o cotă de 2,13 și 213 lei câștig cu 100 de lei mizați la WINBOSS.

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Cota Mondială Winboss vine de la Spania – Austria

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

  • 2,13 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul ”Gazdele marchează în ambele reprize” la Spania – Austria
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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