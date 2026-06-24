Pariuri sportive

Cota Mondială a zilei de joi, 25 iunie. Golurile din Ecuador – Germania ne pot aduce un câștig de 209 lei la Winboss

Cota Mondială a zilei de joi, 25 iunie, oferită de meciul Ecuador - Germania, ne poate aduce un câștig de 209 lei la Winboss. Vom miza pe un meci deschis în Grupa E.
Adrian Baciu
24.06.2026 | 21:55
Cota Mondiala a zilei de joi 25 iunie Golurile din Ecuador Germania ne pot aduce un castig de 209 lei la Winboss
Cota Mondială a zilei de joi, 25 iunie se bazează pe goluri, în Ecuador - Germania. Sursa foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Grupa E se încheie la New York cu un meci extrem de interesant. Germania, calificată deja în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale din SUA, Mexic și Canada, dă piept cu Ecuador, o țară care are șanse teoretice, iar pentru asta e obligată să învingă. Un meci deschis ne poate aduce o cotă mare la WINBOSS, care să ne dubleze investiția.

Ecuador – Germania, un meci cu miză pentru sud-americani

După ce au demolat pur și simplu micuța Curacao, scor 7-1, în primul meci de la Cupa Mondială, Germania a tremurat serios cu Coasta de Fildeș. Nemții s-au impus în final cu 2-1 și și-au asigurat calificarea în faza eliminatorie cu un meci înainte de finalul grupei. Deniz Undav (29 de ani) a fost eroul trupei lui Julian Nagelsmann (38 de ani).

ADVERTISEMENT

Atacantul lui VfB Stuttgart a intrat de pe bancă și a marcat de două ori. Deja, atacantul șvabilor a contribuit direct la cinci goluri la CM 2026. Mai exact: 3 reușite și 2 assist-uri în doar două meciuri, egalând recordul legendarului camerunez Roger Milla (74 de ani) din 1990. Acesta avea cele mai multe contribuții la goluri ca rezervă la o singură Cupă Mondială.

De cealaltă parte, Ecuador participă la a cincea Cupă Mondială. Sud-americanii riscă o eliminare din grupe pentru a patra oară. Echipa argentinianului Sebastian Beccacece (45 de ani) a obținut doar un punct în primele două meciuri din Grupa E, după rezultate dezamăgitoare împotriva Coastei de Fildeș și Curacao. Cu africanii, cei din Ecuador au luat gol în prelungiri (0-1). Apoi, cu Curacao au avut 15 șuturi pe poartă și 0 goluri (0-0).

ADVERTISEMENT
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever....
Digi24.ro
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a făcut Securitatea

Cota Mondială de la Winboss la meciul Ecuador – Germania poate să ne aducă un câștig de 209 lei la Winboss

În meciul de joi seara de pe MetLife Stadium din New York, Ecuador are nevoie de o victorie împotriva Germaniei pentru a spera la calificare. Un egal ar fi aproape echivalent cu eliminarea de la turneul final. Tocmai de aceea, având în față o echipă deja calificată, relaxată și, probabil, cu multe rezerve, șansele la un meci deschis sunt destul de ridicate.

ADVERTISEMENT
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială:
Digisport.ro
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială: "Ce rușine, ce barbarie! Ați ucis fotbalul"

La acest turneu final din SUA, Mexic și Canada, ecuadorienii, deși nu au marcat, au tras de aproape 30 de ori către porțile adverse. Acest lucru ne face să anticipăm că, neavând nimic de pierdut, vor ataca din primul minut în meciul cu Germania. Vedem în acest duel goluri marcate în ambele porți și cel puțin 3 reușite în meci. O cotă de 2,09 pentru ”GG și peste 2,5 goluri” poate înseamna un câștig de 209 lei la WINBOSS.

ADVERTISEMENT
cota mondială winboss germania ecuador profit
Cota Mondială Winboss la meciul Ecuador – Germania

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

  • 2,09 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul ”GG și peste 2,5 goluri” la Ecuador – Germania
Cota Mondială a zilei de luni, 22 iunie. Pariem pe goluri la Argentina...
Fanatik
Cota Mondială a zilei de luni, 22 iunie. Pariem pe goluri la Argentina – Austria și putem obține un câștig de 195 de lei la Winboss
Cota Mondială a zilei de duminică, 21 iunie. Golurile în Spania – Arabia...
Fanatik
Cota Mondială a zilei de duminică, 21 iunie. Golurile în Spania – Arabia Saudită ne pot aduce 200 de lei câștig la Winboss
Cota Mondială a zilei de sâmbătă, 20 iunie. Golurile din Germania – Coasta...
Fanatik
Cota Mondială a zilei de sâmbătă, 20 iunie. Golurile din Germania – Coasta de Fildeș ne pot aduce 215 lei câștig la Winboss
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Marius Niculae, deziluzionat: 'Vai de capul meu!'
iamsport.ro
Marius Niculae, deziluzionat: 'Vai de capul meu!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!