Cota Mondială a zilei de joi, 25 iunie. Golurile din Ecuador – Germania ne pot aduce un câștig de 209 lei la Winboss

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Grupa E se încheie la New York cu un meci extrem de interesant. Germania, calificată deja în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale din SUA, Mexic și Canada, dă piept cu Ecuador, o țară care are șanse teoretice, iar pentru asta e obligată să învingă. Un meci deschis ne poate aduce o cotă mare la WINBOSS, care să ne dubleze investiția.

Ecuador – Germania, un meci cu miză pentru sud-americani

După ce au demolat pur și simplu micuța Curacao, scor 7-1, în primul meci de la Cupa Mondială, Germania a tremurat serios cu Coasta de Fildeș. Nemții s-au impus în final cu 2-1 și și-au asigurat calificarea în faza eliminatorie cu un meci înainte de finalul grupei. Deniz Undav (29 de ani) a fost eroul trupei lui Julian Nagelsmann (38 de ani).

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Atacantul lui VfB Stuttgart a intrat de pe bancă și a marcat de două ori. Deja, atacantul șvabilor a contribuit direct la cinci goluri la CM 2026. Mai exact: 3 reușite și 2 assist-uri în doar două meciuri, egalând recordul legendarului camerunez Roger Milla (74 de ani) din 1990. Acesta avea cele mai multe contribuții la goluri ca rezervă la o singură Cupă Mondială.

De cealaltă parte, Ecuador participă la a cincea Cupă Mondială. Sud-americanii riscă o eliminare din grupe pentru a patra oară. Echipa argentinianului Sebastian Beccacece (45 de ani) a obținut doar un punct în primele două meciuri din Grupa E, după rezultate dezamăgitoare împotriva Coastei de Fildeș și Curacao. Cu africanii, cei din Ecuador au luat gol în prelungiri (0-1). Apoi, .

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Cota Mondială de la Winboss la meciul Ecuador – Germania poate să ne aducă un câștig de 209 lei la Winboss

În meciul de joi seara de pe MetLife Stadium din New York, Ecuador are nevoie de o victorie împotriva Germaniei pentru a spera la calificare. Un egal ar fi aproape echivalent cu eliminarea de la turneul final. Tocmai de aceea, având în față o echipă deja calificată, relaxată și, probabil, cu multe rezerve, șansele la un meci deschis sunt destul de ridicate.

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La acest turneu final din SUA, Mexic și Canada, ecuadorienii, deși nu au marcat, au tras de aproape 30 de ori către porțile adverse. Acest lucru ne face să anticipăm că, neavând nimic de pierdut, vor ataca din primul minut în meciul cu Germania. în ambele porți și cel puțin 3 reușite în meci. O cotă de 2,09 pentru ”GG și peste 2,5 goluri” poate înseamna un câștig de 209 lei la WINBOSS.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.