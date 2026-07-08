Cota Mondială a zilei de joi, 9 iulie. Meciul Franța – Maroc ne poate aduce 520 de lei câștig la Winboss

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Sferturile de finală de la Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada debutează în forță, joi, 9 iulie, cu un meci tare. La Boston, vicecampioana lumii din 2022, Franța, dă piept cu extrem de ambițioasa națională din Maroc, locul 4 la turneul final precedent. Am ales o cotă îndrăzneață la WINBOSS pentru acest meci.

Franța – Maroc, duel care se anunță încins în sferturile de la Cupa Mondială

Boston Stadium, o arenă cu capacitate de peste 65.000 de locuri, găzduiește un meci care se anunță extrem de încins și de tensionat: Franța vs Maroc. În încercarea lor de a ajunge pentru a treia oară consecutiv în semifinalele Cupei Mondiale, francezii trebuie să treacă de Marocul lui Hakimi în sferturile de finală. Va fi o reeditare a duelului celor două naționale din 2022. Câștigătoarea acestui meci va accede în careul de ași al Cupei Mondiale 2026, unde o va întâlni pe învingătoarea dintre Spania și Belgia.

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Naționala lui Didier Deschamps a avut mult de muncă în optimile de finală. . Acum, favorita turneului se pregătește pentru un nou sfert de finală la Cupa Mondială. Va fi, cu siguranță, un duel cel puțin la fel de tensionat.

Deja, la CM 2026, francezii au cinci victorii consecutive. Au câștigat Grupa I, apoi au eliminat Suedia și Paraguay. Deși a fost nevoie de un penalty transformat de Kylian Mbappe pentru a trece de sud-americani, francezii au arătat o forță ofensivă remarcabilă peste ocean și au marcat deja 13 goluri în turneu.

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Cota Mondială Winboss la Franța – Maroc ne poate aduce 520 de lei câștig

”Hexagonul” are un atac de temut la CM. , pot nimici orice apărare. Sub conducerea lui Didier Deschamps, cel care va părăsi banca tehnică a ”cocoșilor” după acest turneu, Franța a câștigat 11 din ultimele 12 meciuri oficiale.

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De cealaltă parte, Marocul încearcă să învingă Franța în timpul regulamentar pentru prima dată în istoria confruntărilor lor. Africanii au pierdut patru din cele șase confruntări anterioare. Singurul duel oficial a fost semifinala din Qatar 2022, pierdută cu 0-2. Anticipăm un meci mai mult decât încins la Boston, din care ar putea ieși ”scântei”. Marocul a încasat 4 ”galbene” cu Canada, într-un meci foarte dur și tensionat. Acum, mizăm pe un pronostic îndrăzneț – ”Cartonaș în meci” – pentru o cotă de 5,20 și un posibil câștig de 520 de lei cu 100 de lei mizați le WINBOSS.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.