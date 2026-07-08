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Cota Mondială a zilei de joi, 9 iulie. Meciul Franța – Maroc ne poate aduce 520 de lei câștig la Winboss

Cota Mondială a zilei de joi, 9 iulie, este oferită de meciul extrem de așteptat Franța - Maroc, din sferturi. Acest duel ne poate aduce 520 de lei câștig la Winboss.
Adrian Baciu
08.07.2026 | 22:55
Cota Mondiala a zilei de joi 9 iulie Meciul Franta Maroc ne poate aduce 520 de lei castig la Winboss
Cota Mondială Winboss la Franța - Maroc. Sursa foto: hepa.ro
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Sferturile de finală de la Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada debutează în forță, joi, 9 iulie, cu un meci tare. La Boston, vicecampioana lumii din 2022, Franța, dă piept cu extrem de ambițioasa națională din Maroc, locul 4 la turneul final precedent. Am ales o cotă îndrăzneață la WINBOSS pentru acest meci.

Franța – Maroc, duel care se anunță încins în sferturile de la Cupa Mondială

Boston Stadium, o arenă cu capacitate de peste 65.000 de locuri, găzduiește un meci care se anunță extrem de încins și de tensionat: Franța vs Maroc. În încercarea lor de a ajunge pentru a treia oară consecutiv în semifinalele Cupei Mondiale, francezii trebuie să treacă de Marocul lui Hakimi în sferturile de finală. Va fi o reeditare a duelului celor două naționale din 2022. Câștigătoarea acestui meci va accede în careul de ași al Cupei Mondiale 2026, unde o va întâlni pe învingătoarea dintre Spania și Belgia.

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Naționala lui Didier Deschamps a avut mult de muncă în optimile de finală. Mbappe, Olise, Dembele și colegii lor au trebuit să muncească din greu pentru a face față tacticilor anti-fotbal ale Paraguayului. Acum, favorita turneului se pregătește pentru un nou sfert de finală la Cupa Mondială. Va fi, cu siguranță, un duel cel puțin la fel de tensionat.

Deja, la CM 2026, francezii au cinci victorii consecutive. Au câștigat Grupa I, apoi au eliminat Suedia și Paraguay. Deși a fost nevoie de un penalty transformat de Kylian Mbappe pentru a trece de sud-americani, francezii au arătat o forță ofensivă remarcabilă peste ocean și au marcat deja 13 goluri în turneu.

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Cota Mondială Winboss la Franța – Maroc ne poate aduce 520 de lei câștig

”Hexagonul” are un atac de temut la CM. Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise și Bradley Barcola, cu aparițiile lui Desire Doue, pot nimici orice apărare. Sub conducerea lui Didier Deschamps, cel care va părăsi banca tehnică a ”cocoșilor” după acest turneu, Franța a câștigat 11 din ultimele 12 meciuri oficiale.

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De cealaltă parte, Marocul încearcă să învingă Franța în timpul regulamentar pentru prima dată în istoria confruntărilor lor. Africanii au pierdut patru din cele șase confruntări anterioare. Singurul duel oficial a fost semifinala din Qatar 2022, pierdută cu 0-2. Anticipăm un meci mai mult decât încins la Boston, din care ar putea ieși ”scântei”. Marocul a încasat 4 ”galbene” cu Canada, într-un meci foarte dur și tensionat. Acum, mizăm pe un pronostic îndrăzneț – ”Cartonaș în meci” – pentru o cotă de 5,20 și un posibil câștig de 520 de lei cu 100 de lei mizați le WINBOSS.

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Cota Mondială Winboss la Franța - Maroc
Cota Mondială Winboss la Franța – Maroc

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

  • 5,20 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul ”Cartonaș roșu în meci” la Franța – Maroc
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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