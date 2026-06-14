Cota Mondială a zilei de luni, 15 iunie. Câștig de peste 189 de lei la Winboss cu „Furia Roja” la Spania – Capul Verde

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Spania este principala favorită la câștigarea CM 2026. „Furia Roja” vrea să repete isprava din urmă cu 16 ani, astfel că nu are voie să nu înceapă bine Grupa H. În meciul de debut, campioana Europei va înfrunta Capul Verde. Oferta pentru pariori este una mare, iar încasările pot fi pe măsură dacă se bifează cota zilei de la WINBOSS.

Spania – Capul Verde, primul meci din Grupa H de la CM 2026

Ibericii nu ar trebui să aibă nicio emoție în primul meci de la Campionatul Mondial, în care înfruntă reprezentativa din Insulel Capului Verde. Duelul de pe Mercedes-Benz Stadium (71.000 locuri), din Atlanta, Georgia, va avea loc luni, 15 iunie, de la ora 19:00. Deși e cotată cu prima șansă la câștigarea trofeului, Spania trebuie să rupă „blestemul” de la ultimele trei ediții, în care n-a trecut niciodată de optimi.

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La ultimele 14 participări, spaniolii au ajuns în semifinale doar în 2010, când au și câștigat. În plus, la ultimele șase meciuri de la Cupa Mondială, „Furia Roja” are doar o victorie, în rest a bifat patru remize și un eșec. Totuși, naționala lui Luis de la Fuentes are șansa să debuteze contra unui adversar facil, Capul Verde, care debutează la FIFA World Cup.

Africanii au arătat bine în preliminarii, acolo unde au câștigat șase din ultimele șapte meciuri. În pregătirea turneului final, , a obținut două victorii la scor de neprezentare, cu Serbia și cu Insulele Bermude.

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Posibil câștig de peste 189de lei la Winboss cu Cota Mondială a zilei de luni, 15 iunie

Va fi prima confruntare din istorie dintre Spania și Capul Verde. Până acum, la CM, ibericii au mai jucat doar o dată contra unei selecționate africane, Nigeria, la World Cup 1998, și au pierdut cu 2-3. Acum datele problemei stau însă cu totul altfel, iar Spania e favorită clară. Cum însă cota la victoria gazdelor e destul de mică, vom forța un pronostic pe victorie și goluri, pentru un multiplicator mult îmbunătățit. Vom merge pe varianta combinată „Spania câștigă și peste 3,5 goluri”, care are la WINBOSS o cotă de 1,89. Iar potențialul câștig va fi de peste 189 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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