Cota Mondială a zilei de luni, 22 iunie. Pariem pe goluri la Argentina – Austria și putem obține un câștig de 195 de lei la Winboss

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După un meci în care a trecut la scor de neprezentare, scor 3-0, de Algeria, campioana mondială en-titre, Argentina, are în față o rivală mult mai solidă. Austria a avut probleme cu Iordania, însă în final și-a respectat statutul de favorită și s-a impus cu 3-1. Cele mai importante echipe din Grupa J se întâlnesc acum în Texas pentru a încerca să obțină calificarea. WINBOSS ne oferă o cotă excelentă pentru două goluri în acest duel.

Messi și Argentina înfruntă o națională ambițioasă a Austriei în meciul 2 de la Cupa Mondială

Săptămâna Mondială începe luni, 22 iunie, pe AT&T Stadium din Texas, cu un meci foarte interesant între Argentina și Austria. Echipa lui Messi va avea cu siguranță un oponent mult mai arțăgos, spre deosebire de Algeria, de care a trecut fără emoții. Ambele formații se prezintă în etapa a 2-a a Grupei J cu câte 3 puncte.

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În prezent, cele două echipe sunt despărțite doar de diferența de goluri în fruntea clasamentului. O victorie în meciul de luni apropie decisiv învingătoarea de calificarea în optimi, în timp ce înfrângerea face ultimul meci drept unul capital. În schimb, o remiză menține ambele echipe în luptă, dar complică situația înainte de ultima etapă.

Favorită în acest meci, dată fiind postura ei de campioană mondială în exercițiu, . Lionel Scaloni (48 de ani) are un lot de peste 800 de milioane de euro. Dincolo, Ralf Rangnick (67 de ani) are un lot mult mai nivelat valoric, de sub 250 de milioane de euro.

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Cota Mondială Winboss înseamnă un câștig de 195 de lei oferit de Winboss la duelul lui Messi cu Austria

Până în prezent, cele două echipe s-au întâlnit doar de două ori. Au fost două amicale: 1-1 în 1990 și 5-1 pentru Argentina în 1980. Acum, în SUA, avem prima confruntare oficială între aceste reprezentative. Anticipăm un meci deschis, în care ofensivele celor două formații vor fi din nou la datorie. . Dincolo, după un 0-1 cu România, austriecii au 6 meciuri la rând cu gol marcat. Dacă ambele echipe vor marca, putem prinde o cotă de 1,95 și un câștig de 195 de lei la WINBOSS, cu 100 de lei mizați.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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