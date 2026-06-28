Cota Mondială a zilei de luni, 29 iunie. Mizăm pe goluri în Brazilia – Japonia pentru un posibil câștig de 260 de lei la Winboss

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Stadionul NRG din Houston, Texas, propune una dintre cele mai atractive și interesante întâlniri posibile la Cupa Mondială 2026 în faza șaisprezecimilor de finală. Japonia, o echipă care a încântat în grupe, dă piept cu o favorită, Brazilia. Acest meci, unul pe care îl anticipăm a fi deschis, ne poate aduce o cotă excelentă la WINBOSS.

Brazilia vs Japonia, un super meci în șaisprezecimile de finală de la Cupa Mondială

Cu 5 titluri mondiale în vitrina sa, Brazilia va înfrunta, luni, o echipă a Japoniei extrem de disciplinată tactic și periculoasă în atac. În joc este un loc în optimile de finală de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Selecao vine la toate turneele ca o echipă de la care sunt așteptări mari. Dincolo, ”Samuraii Albaștri” au demonstrat de nenumărate ori că au forța și determinarea de a pune în dificultate orice mare favorită într-un meci eliminatoriu.

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Elevii lui Hajime Moriyasu (57 de ani) au avut evoluții solide în Grupa F. la Dallas, scor 2-2. Apoi, au continuat cu o victorie clară 4-0 contra Tunisiei la Monterrey. În fine, au încheiat grupa cu un egal liniștit, 1-1, contra Suediei. Locul 2 le-a revenit în cele din urmă.

Sud-americanii au terminat pe primul loc în Grupa C cu 7 puncte. Echipa lui ”Don” Carlo Ancelotti a remizat 1-1 cu Marocul în primul meci, apoi au câștigat confortabil cu același scor, 3-0, cu Haiti și contra Scoției. Este o diferență uriașă ca valoare între cele două echipe. Dacă brazilienii se apropie de 1 miliard de euro, asiaticii sunt undeva la 270 de milioane.

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Cota Mondială Winboss de la meciul Brazilia – Japonia poate aduce un câștig de 260 de lei

În opinia bookmakerilor, . Nu trebuie să uităm însă că Japonia este o echipă extrem de organizată, periculoasă pe contraatac și capabilă de surprize. Așadar, un meci foarte interesant în optimi. Ne uităm acum și în trecut. Japonia are un singur succes cu Brazilia. S-a întâmplat în 2025. A fost un 3-2.

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În rest, din 1999 până în prezent, în 10 partide, sud-americanii au înregistrat 7 victorii. Au fost și 2 remize. Majoritatea disputelor au adus multe goluri. De această dată, mizăm din nou pe un meci deschis. La WINBOSS putem obține 260 de lei câștig cu 100 de lei mizați pe pronosticul ”GG și peste 2,5 goluri”.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.