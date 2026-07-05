Cota Mondială a zilei de luni, 6 iulie. Cum putem câștiga 232 de lei la Winboss pe meciul Portugalia – Spania

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Dallas Stadium este locația care găzduiește șocul Cupei Mondiale 2026 de până acum: Portugalia și Spania se duelează în optimile de finală ale turneului. Este un meci de 5 stele, cu jucători pe măsură, care promite foarte mult. Am ales un pariu la WINBOSS pentru acest ”blockbuster” care ne poate aduce o cotă excelentă.

Reeditarea finalei Ligii Națiunilor 2025, Portugalia – Spania, în optimile Cupei Mondiale

Luni, 6 iulie, Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada ne propune primul meci între două dintre primele 6 echipe favorite ale competiției. Vom avea în față o bătălie a Peninsulei Iberice, între Portugalia și Spania. Sunt două naționale de top mondial, a căror valoare trece, pentru fiecare în parte, de 1 miliard de euro.

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Pe hârtie, campioana de la EURO 2024 este favorită. Spania a arătat o formă de excepție la acest turneu, deși l-a început cu un ezitant 0-0 cu Capul Verde. În șaisprezecimi, elevii lui Luis de la Fuente au spulberat Austria fără drept de apel, scor 3-0. Dincolo, lusitanii au suferit enorm cu Croația. Au fost conduși 0-1, iar în minutul 90+13 au tremurat serios. .

Spania are de luat o revanșă în meciul de la Dallas. În iunie 2025, la Munchen, Portugalia a câștigat trofeul UEFA Nations League pentru a doua oară în istorie, după 2-2, 5-3 d.l.d. chiar contra naționalei lui de la Fuente. A fost un meci în care lusitanii au fost conduși cu 0-1 și 1-2. Nuno Mendes și Cristiano Ronaldo au trimis meciul în prelungiri. La penalty-uri, Portugalia s-a impus cu 5-3.

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Cota Mondială Winboss la Portugalia – Spania ne poate aduce un câștig de 232 de lei

pare una dintre naționalele care pot să se lupte cu Franța și Argentina, primele două favorite, pentru trofeul mondial. O arată și cifrele. Campioana europeană nu a primit încă gol la acest turneu, iar în ofensivă este distrugătoare: 78 de șuturi, cele mai multe dintre toate echipele de la CM.

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Portugalia, de cealaltă parte, nu a convins deloc până acum. Drept dovadă este faptul că Ronaldo & co. au terminat doar pe locul 2 în grupa cu Columbia, Congo și Uzbekistan. Pentru meciul din optimi am ales să mizăm pe ”2 și peste 1,5 goluri”, la o cotă de 2,32 oferită de WINBOSS. Asta înseamnă 232 de lei câștigați cu o miză de 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.