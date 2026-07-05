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Cota Mondială a zilei de luni, 6 iulie. Cum putem câștiga 232 de lei la Winboss pe meciul Portugalia – Spania

Cota Mondială a zilei de luni, 6 iulie, e oferită de ”finala” din optimile turneului, Portugalia vs Spania. Cum putem obține un câștig de 232 de lei la acest derby iberic.
Adrian Baciu
05.07.2026 | 22:55
Cota Mondiala a zilei de luni 6 iulie Cum putem castiga 232 de lei la Winboss pe meciul Portugalia Spania
Cota Mondială Winboss: derby-ul iberic Portugalia - Spania ne poate aduce un câștig de 232 de lei. Sursa foto: hepta.ro
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Dallas Stadium este locația care găzduiește șocul Cupei Mondiale 2026 de până acum: Portugalia și Spania se duelează în optimile de finală ale turneului. Este un meci de 5 stele, cu jucători pe măsură, care promite foarte mult. Am ales un pariu la WINBOSS pentru acest ”blockbuster” care ne poate aduce o cotă excelentă.

Reeditarea finalei Ligii Națiunilor 2025, Portugalia – Spania, în optimile Cupei Mondiale

Luni, 6 iulie, Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada ne propune primul meci între două dintre primele 6 echipe favorite ale competiției. Vom avea în față o bătălie a Peninsulei Iberice, între Portugalia și Spania. Sunt două naționale de top mondial, a căror valoare trece, pentru fiecare în parte, de 1 miliard de euro.

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Pe hârtie, campioana de la EURO 2024 este favorită. Spania a arătat o formă de excepție la acest turneu, deși l-a început cu un ezitant 0-0 cu Capul Verde. În șaisprezecimi, elevii lui Luis de la Fuente au spulberat Austria fără drept de apel, scor 3-0. Dincolo, lusitanii au suferit enorm cu Croația. Au fost conduși 0-1, iar în minutul 90+13 au tremurat serios. Numai VAR-ul și un senzor din minge a făcut ca meciul să nu aibă prelungiri.

Spania are de luat o revanșă în meciul de la Dallas. În iunie 2025, la Munchen, Portugalia a câștigat trofeul UEFA Nations League pentru a doua oară în istorie, după 2-2, 5-3 d.l.d. chiar contra naționalei lui de la Fuente. A fost un meci în care lusitanii au fost conduși cu 0-1 și 1-2. Nuno Mendes și Cristiano Ronaldo au trimis meciul în prelungiri. La penalty-uri, Portugalia s-a impus cu 5-3.

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Cota Mondială Winboss la Portugalia – Spania ne poate aduce un câștig de 232 de lei

Echipa lui Luis de la Fuente pare una dintre naționalele care pot să se lupte cu Franța și Argentina, primele două favorite, pentru trofeul mondial. O arată și cifrele. Campioana europeană nu a primit încă gol la acest turneu, iar în ofensivă este distrugătoare: 78 de șuturi, cele mai multe dintre toate echipele de la CM.

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Portugalia, de cealaltă parte, nu a convins deloc până acum. Drept dovadă este faptul că Ronaldo & co. au terminat doar pe locul 2 în grupa cu Columbia, Congo și Uzbekistan. Pentru meciul din optimi am ales să mizăm pe ”2 și peste 1,5 goluri”, la o cotă de 2,32 oferită de WINBOSS. Asta înseamnă 232 de lei câștigați cu o miză de 100 de lei.

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Cum putem câștiga 232 de lei la Winboss pe meciul Portugalia – Spania

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

  • 2,32 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul ”2 și peste 1,5 goluri” la Portugalia – Spania
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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