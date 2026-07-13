Cota Mondială a zilei de marți, 14 iulie. Franța – Spania, semifinala care ne aduce 219 lei câștig la Winboss

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Campionatul Mondial de Fotbal 2026 din SUA, Mexic și Canada ne propune două semifinale de-a dreptul stelare. În prima întâlnire, AT&T Stadium din Dallas aduce un Franța vs Spania în care se vor înfrunta primele două favorite ale competiției. Am ales pentru acest meci să mizăm pe spectacol și pe o cotă excelentă oferită de WINBOSS.

Franța – Spania, un regal european la Cupa Mondială 2026

Peste ocean, Franța a ajuns în a treia semifinală consecutivă de Cupa Mondială. Naționala lui Didier Deschamps (57 de ani), deținătoare a două titluri mondiale, trebuie să învingă campioana Europei, Spania, pentru a ajunge în finala de anul acesta. Câștigătoarea va juca în finală cu învingătoarea partidei dintre Anglia și Argentina, alte două echipe care au titluri Mondiale în vitrină.

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Franța este, în acest moment, echipa văzută de toată planeta ca având prima șansă la trofeu. Naționala din Hexagon încearcă să devină a treia echipă care ajunge în trei finale consecutive de Cupa Mondială, după Germania și Brazilia. Până acum în această vară, . Grației acestora, ”cocoșii” au terminat fără emoții în fruntea Grupei I, apoi au eliminat Suedia, Paraguay și Maroc, marcând 16 goluri în total.

De cealaltă parte, Spania este și ea un colos din toate punctele de vedere. Iar contra Franței, ibericii au câștigat 7 din ultimele 10 meciuri, inclusiv victoria din semifinala Euro 2024 și cea din finala Ligii Națiunilor de acum doi ani. Naționala lui Luis de la Fuente (65 de ani). Spania este neînvinsă de 36 de meciuri. Este la un singur meci de recordul Argentinei. Loviturile de la 11 metri ar putea fi punctul lor slab. Au pierdut finala Ligii Națiunilor la penalty-uri (în 2025 cu Portugalia) și au un palmares modest la lovituri de departajare la Cupa Mondială.

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Cota Mondială Winboss de la Franța – Spania ne poate aduce 219 lei câștig

Dallas Stadium, o arenă de 95.000 de locuri, propune un duel între ”câteva miliarde” de euro. Franța are un lot de 1,52 miliarde, iar Spania nu e departe, la 1,22 miliarde. Pe teren vor fi numai staruri ale fotbalului mondial. Franța s-a calificat în semifinale după victoria 2-0 cu Maroc (goluri Mbappe și Dembele). Dincolo, Spania a trecut de Belgia cu 2-1 grație golului eternului salvator Mikel Merino, în minutul 88.

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de 38 de ori. Spania conduce la capitolul victorii (18-13). Prima întâlnire a avut loc în aprilie 1922, când Spania a câștigat cu 4-0 într-un amical. Franța a pierdut primele patru meciuri și a obținut prima victorie abia în 1933 (1-0). Cel mai important meci dintre ele a fost finala Campionatului European 1984. Atunci, Franța a câștigat 2-0 (goluri Platini și Bellone) și a cucerit primul trofeu major din istorie, ca gazdă.

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Iată cum arată ultimele 10 meciuri oficiale Franța vs Spania:

05.06.2025: Spania 5-4 Franța (Semifinală Liga Națiunilor)

09.07.2024: Spania 2-1 Franța (Semifinală Euro 2024)

10.10.2021: Spania 1-2 Franța (Finală Liga Națiunilor)

26.03.2013: Franța 0-1 Spania (Preliminarii CM)

16.10.2012: Spania 1-1 Franța (Preliminarii CM)

23.06.2012: Spania 2-0 Franța (Sferturi Euro 2012)

27.06.2006: Spania 1-3 Franța (Optimi Cupa Mondială)

25.06.2000: Franța 2-1 Spania (Sferturi Euro 2000)

15.06.1996: Franța 1-1 Spania (Grupa Euro 1996)

12.10.1991: Spania 1-2 Franța (Preliminarii Euro)

Franța vs Spania echivalează cu foarte multă valoare și cu o forță ofensivă, din partea ambelor echipei, de temut. S-a văzut acest lucru în ultimul lor duel, acel 5-4 uluitor pentru Spania. Mizăm pe faptul că și la Cupa Mondială 2026 va fi un meci deschis. Am ales să mizăm, la WINBOSS, pe pronosticul ”GG și peste 2,5 goluri” pentru o cotă de 2,19 și 219 lei câștig cu 100 de lei pariați.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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