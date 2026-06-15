Pariuri sportive

Cota Mondială a zilei de marți, 16 iunie. Spectacolul din Franța – Senegal ne poate aduce 270 de lei la Winboss

Cota Mondială a zilei de marți, 16 iunie, este una extrem de îndrăzneață. La Winboss puteți câștiga 270 de lei dacă mizați pe un meci deschis între Franța și Senegal, echipe care valorează peste 2 miliarde de euro.
Adrian Baciu
15.06.2026 | 18:55
Cota Mondiala a zilei de marti 16 iunie Spectacolul din Franta Senegal ne poate aduce 270 de lei la Winboss
Cota Mondială a zilei de marți, 16 iunie. Un meci deschis Franța - Senegal poate aduce un câștig de 270 de lei la Winboss. Sursa foto: hepta.ro
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Franța vs Senegal reprezintă, fără îndoială, unul dintre cele mai interesante meciuri din etapa I a fazei grupelor de la Cupa Mondială 2026. MetLife Stadium din New Jersey va găzdui marți, 16 iunie, de la ora 22.00, un duel între o mare favorită la trofeu și o formație care poate produce surprize plăcute. Grație ofertelor din ”catalogul” WINBOSS, pariorii pot prinde o cotă excelentă și își pot mări substanțial miza.

Franța și Senegal promit spectacol în primul meci din Grupa I de la Cupa Mondială

Pe o arenă de peste 80.000 de locuri, gazdă a formațiilor New York Giants și New York Jets din Fotbalul American (NFL), Franța și Senegal promit un spectacol desăvârșit. Didier Deschamps (56 de ani) și Pape Thiaw (45 de ani) au la dispoziție două loturi extrem de valoroase. Împreună, cele două naționale trec de granița a 2 miliarde de euro.

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Pe hârtie, finalista Mondialului din Qatar este favorită certă. Cu un lot valorând peste 1,5 miliarde de euro, ”Les Bleus” propun o linie de atac realmente stelară. ”Galacticul” Mbappe este ajutat aici de deținătorii ultimelor două trofee UEFA Champions League, Dembele și Doue, dar și de noua stea de la Bayern Munchen, Olise, fotbalist aflat la mare căutare în Europa.

Dincolo, ”Leii din Teranga”, care au câștigat pe teren Cupa Africii pe Națiuni 2026 (n.r. pierdură ulterior la Masa Verde contra Marocului), se anunță niște rivali redutabili. Actuala generație din Senegal propune un mixt între jucători experimentați precum Sadio Mane (Al Nassr), Kalidou Koulibaly (Al Hilal) sau Idrisa Gueye (Everton) și unii mai tineri, foarte talentați, ca Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Bayern) sau Pape Sarr (Tottenham).

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Cum puteți câștiga 270 de lei la Winboss pe Cota Mondială a zilei de marți, 16 iunie

Între Franța și Senegal au existat, de-a lungul istoriei, trei întâlniri directe. Primele două au fost cu foarte mulți ani în urmă. E vorba de două amicale: 9-2 pentru Franța în 1956 și 2-0 pentru Senegal în 1963. Unicul lor meci oficial a fost o surpriză de proporții. În 2002, la Cupa Mondială din Coreea de Sud și Japonia, Senegal șoca planeta și învingea Franța, campioana lumii en-titre, cu 1-0, prin golul lui Papa Bouba Diop.

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În prezent, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Franța pleacă în continuare favorită, însă orice replică din partea Senegalului nu ar mai fi privită cu atâta uimire. Vicecampioana lumii din Qatar 2022 are o cotă care se învârte în jurul valorii de 1,50 pentru succes. Vom miza însă pe faptul că cele două echipe dispun de jucători valoroși, capabili să marcheze multe goluri. Varianta propusă e una combinată: GG și peste 2,5 goluri, care are la WINBOSS o cotă de 2,70. Cu 100 de lei mizați, câștigul se duce la 270 de lei.

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Cota Mondială 16 iunie - Franța - Senegal
Cota Mondială 16 iunie – Franța – Senegal

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

  • 2,70 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul ”GG și peste 2,5 goluri” la Franța – Senegal
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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