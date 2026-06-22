Pariuri sportive

Cota Mondială a zilei de marți, 23 iunie. Meciul Anglia – Ghana ne poate aduce un câștig de 185 de lei la Winboss

Cota Mondială a zilei de marți, 23 iunie, este oferită de duelul aparent dezechilibrat dintre Anglia și Ghana. Apetitul ofensiv al britanicilor ne poate aduce un câștig de 185 de lei la Winboss.
Adrian Baciu
22.06.2026 | 19:55
Cota Mondiala a zilei de marti 23 iunie Meciul Anglia Ghana ne poate aduce un castig de 185 de lei la Winboss
Cota Mondială Winboss vine de la Anglia - Ghana. Sursa foto: hepta.ro
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Grupa L de la Campionatul Mondial din Statele Unite, Mexic și Canada propune marți, 23 iunie, pe Boston Stadium, un extrem de interesant meci între echipele cu 3 puncte după prima rundă: Anglia vs Ghana. Diferența clară de valoare dintre cele două formații, dar mai ales forma echipei lui Thomas Tuchel, ne pot aduce un câștig atractiv la WINBOSS.

Anglia pleacă favorită certă în meciul cu Ghana, în Grupa L

Prima etapă de la Cupa Mondială 2026 a adus rezultate scontate în Grupa L. Anglia, după o campanie perfectă de calificare, cu 8 victorii fără gol primit, a venit peste ocean și și-a confirmat statutul de favorită cu Croația. Locul 3 de la Cupa Mondială din Qatar 2022 nu a avut replică decât o repriză în fața ”The Tree Lions”. Kane & co. s-au impus cu 4-2 și se anunță o echipă tare la această competiție.

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De cealaltă parte, Ghana s-a impus la limită, scor 1-0, cu Panama, și pare în pole position pentru calificare din top 3. Tânărul mijlocaș de 20 de ani Caleb Yirenkyi, care joacă în Danemarca la Nordsjaelland, a devenit eroul neașteptat al africanilor prin golul marcat în minutul 94. Ghana țintește și ea o victorie în acest meci, care ar echivala cu accederea în fazele eliminatorii ale competiției.

Pe hârtie, la Boston, se vor lupta David și Goliat. Selecționata Albionului a adus în SUA, Mexic și Canada un lot în valoare de 1,3 miliarde de euro, cu circa 1 miliard de euro peste rivala Ghana. Doar trei jucători din echipa lui Tuchel depășesc în valoare lotul africanilor: Jude Bellingham (130 milioane, Real Madrid), Declan Rice (120 milioane, Arsenal) și Bukayo Saka (110 milioane, Arsenal). Cel mai valoros jucător din Ghana evoluează chiar în Premier League, la Manchester City. E vorba de Antoine Semenyo (90 milioane euro).

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Cota Mondială oferită de Winboss la Anglia – Ghana ne poate aduce 185 de lei câștig

În ciuda faptului că a fost egalată în două rânduri, Anglia a fost mereu la conducerea jocului cu Croația. Elevii lui Tuchel au marcat câte două goluri în fiecare repriză. Anticipăm faptul că un scenariu similar se va întâmpla și contra Ghanei. Rivala insularilor este clar o echipă sub nivelul Croației. Două goluri marcate de britanici în fiecare repriză pot să ne aducă 185 de lei câștig la WINBOSS cu 100 de lei mizați.

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Cota Mondială oferită de Winboss la Anglia - Ghana
Cota Mondială oferită de Winboss la Anglia – Ghana

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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  • 1,85 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul ”Gazdele marchează în ambele reprize” la Anglia – Ghana
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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