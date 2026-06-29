Cota Mondială a zilei de marți, 30 iunie. Golurile din Franța – Suedia pot aduce 226 de lei câștig la Winboss

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După ce a impresionat în toate cele trei meciuri din Grupa I, marcând 10 goluri cu Norvegia, Senegal și Irak, Franța intră în focurile fazele eliminatorii de la Cupa Mondială 2026 și înfruntă, în noaptea de marți spre miercuri, Suedia. Duelul care are loc pe impresionantul MetLife Stadium din New York – New Jersey ne poate aduce o cotă foarte bună la WINBOSS.

Franța – Suedia, un duel 100% european în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026

Franța vs Suedia este un clasic în fotbalul european și mondial. Cele două naționale s-au întâlnit, din 1952 până în prezent, de peste 20 de ori. Cum era normal, Hexagonul este în avantaj, scor 12 – 6. Alte 5 meciuri s-au încheiat la egalitate. Și la Cupa Mondială din prezent, tot francezii pleacă favoriți. Valoarea, dar mai ales forma lor, îi indică favoriți nu doar în acest meci, ci și pentru titlul mondial.

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În ceea ce-i privește pe suedezii englezului Graham Potter (51 de ani), aceștia au variat evoluțiile bune cu cele dezastruoase la CM 2026. După un 5-1 cu Tunisia, pentru Isak, Gyokers & co. . În ultimul meci din grupe, echipa scandinavă a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu Japonia. S-au calificat de pe locul 3.

Franța va juca, la mijlocul acestei săptămâni, primul său meci pe MetLife Stadium din New York – New Jersey, arena care va găzdui, pe 19 iulie, Marea Finală a Mondialului. Pentru meciul cu Suedia, Didier Deschamps (57 de ani) este gata să arunce în luptă tot ce are mai bun în lotul de peste un miliard de euro. Nu vor lipsi din avanposturi Olise, Dembele, Doue și Mbappe.

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Cota Mondială Winboss la Franța – Suedia pentru un posibil câștig de 226 de lei

Franța pornește ca mare favorită în acest meci. nu prea are cum să ratează o victorie confortabilă în acest meci. Dincolo, Suedia are jucători care pot marca oricând. Pe de altă parte, apărarea nordicilor nu pare suficient de solidă pentru a rezista furiei ”cocoșilor”.

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Suedia nu este deloc o echipă modestă la acest turneu final din punct de vedere al lotului. Cota totală trece de 400 de milioane de euro. Graham Potter se bazează pe jucători extrem de valoroși. Cei mai importanți vin din Premier League. E vorba de Alexander Isak (26 de ani, Liverpool) – 85 milioane de euro și Viktor Gyokeres (28 de ani, Arsenal) – 65 de milioane. La acest meci avem încredere pe ofensivele Franței și Suediei. Vom miza pe ”GG și peste 2,5 goluri” pentru 226 de lei câștig cu 100 de lei mizați la WINBOSS.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.