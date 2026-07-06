Pariuri sportive

Cota Mondială a zilei de marți, 7 iulie. Meciul Elveția – Columbia ne poate aduce 200 de lei câștig la Winboss

Cota Mondială a zilei de marți, 7 iulie, de la meciul Elveția - Columbia, ne poate aduce un câștig de 200 de lei câștig la Winboss. Ce pronostic am ales.
Adrian Baciu
06.07.2026 | 21:55
Cota Mondiala a zilei de marti 7 iulie Meciul Elvetia Columbia ne poate aduce 200 de lei castig la Winboss
Cum ne putem dubla investiția cu Cota Mondială Winboss la meciul Elveția - Columbia. Sursa foto: hepta.ro
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Faza optimilor de finală de la Cupa Mondială 2026 programează marți, 7 iulie, la Vancouver (Canada), un extrem de interesant și echilibrat duel între Elveția și Columbia. Cele două naționale au arătat o formă excelentă la acest turneu. Am ales să mizăm pe un pronostic la siguranță pentru un câștig excelent la WINBOSS.

Elveția vs Columbia, un nou duel Europa – America de Sud la Cupa Mondială

Pe măsură ce Campionatul Mondial se încinge din ce în ce mai mult, iar rezultatele surpriză apar la tot pasul, un nou duel atractiv se joacă în Canada. Elveția, o națională solidă, va da piept cu Columbia, pe BC Place din Vancouver, marți, la ora 23.00. În faza șaisprezecimilor, europenii au învins Algeria cu 2-0, în timp ce ”Los Cafeteros” au trecut de Ghana cu 1-0.

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Elveția lui Murat Yakin au început Cupa Mondială cu un rezultat modest, 1-1 cu Qatar. Apoi, și-au revenit și au acum o seri de trei victorii consecutive. Dincolo, sud-americanii lui Nestor Lorenzo au o serie excelentă: cinci victorii și o remiză în ultimele șase meciuri. Singura remiză a fost 0-0 cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo. Columbia a terminat pe primul loc în Grupa K.

Cele două naționale au adus în SUA, Mexic și Canada loturi destul de apropiate valoric, în jurul a 300 de milioane de euro. Înainte de duelul din optimi, Elveția are semne de întrebare legate de mijlocașul Michel Aebischer și fundașul Luca Jaquez. Ambii, accidentați muscular, s-au antrenat separat. Dincolo, Columbia nu se va baza pe atacantul Jhon Cordoba. În locul lui va juca probabil Luis Suarez (de la Sporting Lisabona), care a intrat și a dat pasa decisivă în 16-imi.

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Cum ne putem dubla investiția cu Cota Mondială Winboss la meciul Elveția – Columbia

Elveția a crescut constant în joc la Cupa Mondială 2026, dar va întâlni acum cel mai valoros rival. Columbia se bazează mult pe Luis Diaz pe extreme. Sud-americanii sunt favoriți pe hârtie. Anticipăm însă un meci strâns, unde detaliile vor face diferența și nu vom avea foarte multe goluri. Am ales să mizăm pe ”X2 și sub 2,5 goluri” pentru un posibil câștig de 200 de lei cu 100 de lei mizați la WINBOSS.

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Cota Mondială Winboss la Elveția vs Columbia
Cota Mondială Winboss la Elveția vs Columbia

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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  • 2,00 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul ”x2 și sub 2,5 goluri” la Elveția – Columbia
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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