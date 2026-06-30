Cota Mondială a zilei de miercuri, 1 iulie. Meciul Belgia – Senegal ne poate aduce un câștig de 255 de lei la Winboss

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În prima zi a lunii iulie, pe Lumen Field, un stadion multifuncțional din Seattle, Washington, cu o capacitate de aproape 70.000 de locuri, se joacă Belgia – Senegal, unul dintre cele mai interesante meciuri din faza șaisprezecimilor de finală de la CM 2026. Ambele echipe au arătat o forță ofensivă de temut. Ne bazăm pe acest lucru pentru a prinde o cotă atractivă la WINBOSS.

Belgia – Senegal, meci din șaisprezecimile Cupei Mondiale care promite spectacol

Belgia lui Rudi Garcia dă piept cu echipa lui Pape Thiaw într-un meci extrem de echilibrat, dacă ne uităm pe cele două loturi. Europenii au o valoare de circa 550 de milioane de euro, în timp ce câștigătoarea (pe teren) Cupei Africii pe Națiuni se apropie de 500 de milioane. Va fi primul meci dintre cele două naționale. Niciodată, Belgia și Senegal nu s-au întâlnit în vreo competiție internațională și nici măcar într-un amical.

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Cele două formații au avut grupe de dificultăți diferite la Cupa Mondială. Belgia a plecat mare favorită cu Egipt, Iran și Noua Zeelandă. A avut ceva emoții în primele două meciuri (1-1 și 0-0), . Dincolo, Senegal nu a avut șanse cu Franța (1-3) și Norvegia (2-3), însă a trecut de Irak cu 5-0 și și-a asigurat locul 3.

Posibil câștig de 255 de lei pe Cota Mondială Winboss la Belgia – Senegal

Vom avea, iată, un duel între două naționale care vin la Seattle după meciuri în care au marcat fiecare câte 5 goluri. Garcia și Thiaw au în lot jucători capabili de reușite importante. Belgia atacă cu Trossard, De Bruyne, Doku și De Ketelaere. Oricând, acolo poate apărea și Lukaku. Dincolo, echipa din Africa are și ea ”guri de foc” importante: Sarr, Mbaye, Gueye și Mane pot reprezenta un pericol pentru orice apărare.

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Senegal a marcat în 6 din ultimele 7 partide jucate în toate competițiile. În plus, în primul meci de la Cupa Mondială 2026, cu Franța, a arătat o forță ofensivă impresionantă. . Dincolo, Belgia nu mai are nevoie de multe prezentări. Anticipăm aici un nou meci deschis. Am ales să recomandăm pariul de ”GG și peste 2,5 goluri” la cota de 2,55 și 255 de lei câștigați cu o miză de 100 de lei la WINBOSS.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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