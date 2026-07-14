Cota Mondială a zilei de miercuri, 15 iulie. Super meciul Anglia – Argentina ne poate aduce 210 câștig la Winboss

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Stadionul Mercedes-Benz, o arenă polivalentă din Atlanta, găzduiește miercuri, 15 iulie, reluarea unei rivalități clasice din fotbalul internațional. În semifinalele Cupei Mondiale 2026, Anglia dă piept cu Argentina, o națională care îi trezește amintiri deloc prea plăcute. Pentru acest meci am ales un pariu cu o cotă excelentă de la WINBOSS.

Anglia – Argentina, un meci în care sunt pe masă multe revanșe

Dacă ne uităm pe statistici și pe istorie vedem faptul că rivalitatea Anglia vs Argentina a fost ”adormită” timp de două decenii. Cele două naționale nu s-au mai înfruntat din 2005. A fost atunci un amical superb, în care europenii s-au impus cu 3-2. Ultimul lor ”oficial” a fost un Anglia – Argentina 1-0 în grupele Mondialului 2010 din Coreea de Sud și Japonia. David Beckham (51 de ani) marca atunci golul victoriei și unicul al partidei.

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În total, până la semifinala Cupei Mondiale din 2026, de 14 ori în toate competițiile. ”Albionul” conduce la general cu șase victorii, Argentina are trei succese, iar cinci partide s-au încheiat la egalitate. La Mondial, cele două naționale s-au duelat de cinci ori înaintea confruntării din 2026. Anglia s-a impus în 1962, 1966 și 2002, în timp ce Argentina a triumfat în 1986 și a mers mai departe după loviturile de departajare în 1998.

Fără îndoială, ”cireașa” de pe tortul duelurilor Anglia – Argentina rămâne sfertul de finală al Cupei Mondiale din 1986, câștigat de sud-americani cu 2-1. Legendarul Diego Armando Maradona a marcat atunci două dintre cele mai cunoscute goluri din istoria fotbalului. E vorba de ”Mâna lui Dumnezeu” și, peste câteva minute, ”Golul Secolului”, după o cursă spectaculoasă de peste 50 de metri. A fost duelul care a consolidat rivalitatea englezo-argentiniană și a rămas unul dintre cele mai discutate din istoria fotbalului.

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Cota Mondială Winboss de la Anglia – Argentina ne poate aduce 210 câștig

Revenind la prezent, observăm faptul că Anglia a ajuns la a patra semifinală majoră din 2018 încoace. Tot atâtea au avut britanicii în toată istoria lor anterioară în fotbal. Echipa lui Thomas Tuchel a avut noroc împotriva Norvegiei în sferturi, dar acum este la o singură victorie distanță de o finală împotriva Franței sau a Spaniei.

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De cealaltă parte, . Cu Capul Verde (șaisprezecimi) și cu Elveția (sferturi) a avut nevoie de prelungiri, iar cu Egipt (optimi) a fost condusă cu 0-2, revenind incredibil pe final. Pentru acest meci am decis să alegem pronosticul de ”1x și sub 2,5 goluri” pentru o cotă de 2,10 la WINBOSS.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.