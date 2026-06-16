Cota Mondială a zilei de miercuri, 17 iunie. Un meci spectaculos Anglia – Croația poate însemna un câștig de 240 de lei la Winboss

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Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada ne propune miercuri, 17 iunie, de la ora României 23.00, un adevărat blockbuster: Anglia vs Croația. Fără îndoială, acesta este cel mai tare meci din etapa I a fazei grupelor de la turneul final. Ofertele WINBOSS pentru această confruntare sunt, ca de obicei, numeroase și extrem de atractive pentru pariori. Vă propunem o cotă excelentă, cu șanse mari de izbândă.

Anglia vs Croația, un meci de gală de la Cupa Mondială 2026 care promite spectacol

La mijlocul acestei săptămâni, AT&T Stadium, o arenă de 80.000 de locuri din Dallas, va găzdui cel mai atractiv duel din prima săptămână de la Cupa Mondială. Vicecampioana de la EURO 2024, Anglia, primește replica Croației, locul 3 de la Cupa Mondială din Qatar 2022. Pe hârtie, diferența de valoare este una uriașă între cele două naționale. Istoria ne-a arătat însă că aceste calcule ale hârtie pot fi date peste cap în orice moment.

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Întrebarea care se pune în acest moment este cine va fi ”Cowboy” miercuri, 17 iunie, pe Dallas Stadium: Thomas Tuchel (52 de ani) sau rivalul său croat Zlatko Dalic (59 de ani)? Selecționata ”Albionului” are un lot stelar, în care 3 jucători valorează peste 100 de milioane de euro. Totalul este de ”doar” 1,36 miliarde.

De partea cealaltă, Croația propune un lot de peste 3 ori mai ieftin. Asta nu înseamnă însă că învingătoarea se cunoaște din start. Croații au atât (40 de ani), Perisic (37 de ani) sau Budimir (34 de ani), cât și tineri care au explodat în acest sezon la echipele lor de club, ca Baturina (23 de ani, Como), Matanovic (23 de ani, Freiburg) și Sucic (22 de ani, Inter Milano)

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Winboss vă poate aduce 240 de lei pe Cota Mondială a zilei de miercuri, 17 iunie

Din 1996 până în prezent, între Anglia și Croația s-au jucat 11 partide. Cel mai tare duel dintre acestea a fost, fără îndoială, semifinala Campionatului Mondial din Rusia. Pe 11 iulie 2018, pe Stadionul Lujinski din Moscova, cele două naționale intrau la egalitate, scor 1-1, în prelungiri. Aici, când mai erau 11 minute până la loviturile de departajare, Mario Mandzukic (40 de ani) a adus calificarea croaților. Aceștia aveau să piardă apoi finala mare cu Franța.

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În preliminariile pentru acest Mondial, Anglia a arătat o formă de zile mari. E adevărat, a avut o grupă extrem de lejeră, cu Serbia, Albania, Letonia și Andorra. Bilanțul spune totul: 8 victorii, toate fără gol primit. Dincolo, Croația s-a distrat și ea cu Cehia, Muntenegru, Insulele Feroe și Gibraltar. Pentru meciul din Grupa L de la turneul final mizăm pe un 1X și pe goluri marcate de ambele echipe. Cota la WINBOSS pentru ”1X & GG” este de 2,40. Asta înseamnă 240 de lei câștigați la 100 de lei pariați.

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ATENȚIE! Acestea ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.