Cota Mondială a zilei de miercuri, 24 iunie. Două goluri în Elveția – Canada pentru un câștig de 180 de lei la Winboss

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Grupa B de la Cupa Mondială 2026 se încheie miercuri, 24 iunie, cu două meciuri foarte interesante. Fără îndoială, ”vedeta” este întâlnirea dintre cele mai în formă formații: Elveția și Canada. Pe BC Place din Vancouver vom avea un duel în urma căruia vom vedea cine va câștiga grupa. Anticipăm un meci care să ne aducă o cotă foarte bună la WINBOSS.

Elveția – Canada, duel pentru locul 1 în Grupa B de la Mondiale

Primul loc este miza meciului dintre Elveția și gazda Canada. Ambele echipe au câștigat în etapa a 2-a. Canadienii au zdrobit pur și simplu Qatar-ul cu 6-0, iar elvețienii au învins Bosnia Herțegovina cu un categoric 4-1. În acest moment, Canada conduce grupa la golaveraj. De cealaltă parte, Elveția are trei puncte avans față de Bosnia.

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. Ar fi a patra oară consecutiv. Pentru a termina însă grupa pe primul loc, europenii au nevoie de o victorie. Elveția este neînvinsă în ultimele cinci meciuri oficiale, primind maximum un gol în fiecare. Nu a pierdut niciodată ultimul meci de grupă în ultimele cinci participări la Mondial.

De cealaltă parte, Canada a obținut prima victorie din istorie la un Mondial. A fost chiar ”setul” 6-0 cu Qatar. Echipa de peste ocean a stabilit un record pentru o națiune CONCACAF. Pentru meciul cu Elveția, starul lui Bayern, Alphonso Davies (25 de ani) este incert, după o mai veche problemă musculară. De asemenea, Ismael Kone, accidentat grav cu Qatar, nu va mai evolua la acest turneu final.

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Câștig posibil de 180 de lei cu Cota Mondială Winboss de la meciul Elveția – Canada

nu are probleme de lot. Acesta poate alinia diferite formule cu jucătorii extrem de valoroși pe care îi are la dispoziție. Rămâne de văzut cum va arăta ofensiva. Acolo, Johan Manzambi (20 de ani), starul în devenire de la Freiburg, ar putea apărea din primul minut după dubla cu Bosnia.

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De cealaltă parte, americanul Jesse Marsch (52 de ani) are și el destule soluții pentru a contracara jocul în forță al europenilor. Nu va fi un meci în care se va forța enorm, însă anticipăm că cele două naționale nu își vor dezamăgi fanii și vor marca în acest duel. Am ales să mizăm pe ”GG – ambele marchează” pentru o cotă de 1,80 și 180 de lei câștigați la WINBOSS.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.