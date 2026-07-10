Cota Mondială a zilei de sâmbătă, 11 iulie. Mizăm pe spectacol în Norvegia – Anglia pentru 209 lei câștig la Winboss

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Hard Rock Stadium, un stadion de cinci stele din Miami Gardens, Florida, Statele Unite ale Americii, ne propune în noaptea de sâmbătă spre duminică, un regal fotbalistic. Norvegia unui monstruos Erling Haaland dă piept cu Anglia unui nimicitor Harry Kane, în sferturile de finală de la Cupa Mondială. Spectacolul din acest meci înseamnă o cotă de peste 2 la WINBOSS.

Ce surprize ne mai rezervă Haaland și Kane în Norvegia – Anglia, în sferturile Cupei Mondiale

Weekendu-ul de la Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada ne aduce un excelent duel european, la Miami, pe un stadion de 65.000 de locuri, între două naționale cu mare chef ofensiv. Norvegia și Anglia se întâlnesc pe jumătatea de tabloul a Argentinei, sâmbătă seara, într-un sfert de finală care se anunță foarte atractiv.

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Dacă ne uităm la parcursul celor două naționale de la CM 2026 vedem faptul că Norvegia a realizat imposibilul ajungând în primul sfert de finală din istoria sa la Cupa Mondială. Acum echipa lui Erling Haaland este la un succes cu Anglia distanță de un loc în semifinale. Predicțiile pentru sfertul de finală Norvegia vs Anglia sunt variate. Cotele se schimbă de la o oră la alta.

. Naționala Albionului are în spate patru victorii din cinci meciuri la turneu, dar și forța de atac a lui Harry Kane și Jude Bellingham, care au marcat împreună 10 goluri. Parcursul Norvegiei a fost, de asemenea, unul extraordinar. Pe de altă parte, calitatea pe care Thomas Tuchel o are în lot face ca, în ultimele ore, cota pentru victoria Angliei să scadă.

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Cota Mondială Winboss la Norvegia – Anglia ne aduce 209 lei câștig

Nimeni nu exclude însă o posibilă surpriză în acest duel european. în optimi și a produs un șoc. Starul de la Manchester City, Erling Haaland, pare de neoprit: deja 7 goluri la acest turneu. Apoi, creativitatea lui Martin Odegaard la mijlocul terenului i-a dat echipei lui Solbakken o alură de echipă extrem de periculoasă.

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În ceea ce ne privește, ne uităm la partea spectaculoasă a meciului. Cine se va impune e greu de anticipat, însă cert e că șansele să vedem goluri sunt mari. Ar fi imposibil ca un duel între super atacanți să nu se ”soldeze” cu reușite. Am ales să mizăm pe un pariu îndrăzneț: ”GG și peste 2,5 goluri” pentru o cotă de 2,09 la WINBOSS.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.