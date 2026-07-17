Cota Mondială a zilei de sâmbătă, 18 iulie. Ce jucăm la Franța – Anglia pentru 255 de lei câștig la Winboss

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La miezul nopții de sâmbătă spre duminică, Hard Rock Stadium din Miami, Florida, găzduiește un meci pe care nimeni nu și l-ar dori să-l joace. E vorba de finala mică de la Cupa Mondială 2026: Franța – Anglia. În ceea ce ne privește, am ales de la acest meci un pariu extrem de atractiv din oferta WINBOSS, care are șanse mari de reușită.

Finala mică Franța – Anglia, un bun prilej pentru Mbappe de a lua ”Gheata de Aur” a Mondialului

De la ora României 00.00, Franța și Anglia se înfruntă în finala mică a Cupei Mondiale 2026. Deși este un trofeu al consolării, vom avea un duel al orgoliilor între două dintre marile favorite la câștigarea titlului, înainte de competiție. Deși ambele reprezentative au ratat calificarea în ultimul act, miza rămâne importantă: locul 3 și încheierea turneului cu o victorie.

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Dacă ne uităm în trecut, vedem că . Golul din penalty al lui Mikel Oyarzabal și o execuție superbă a lui Pedro Porro au trimis echipa lui Luis de la Fuente în finala de duminică împotriva Argentinei. Kylian Mbappe și coechipierii săi au fost pur și simplu puși la respect de tactica ibericilor.

În celălalt meci din careul de ași, Lionel Messi a fost cel care le-a predat o lecție de fotbal englezilor neamțului Thomas Tuchel. Anglia a condus în meciul cu Argentina, apoi a parcat autobuzul și sud-americanii au venit în valuri. În final, grație minții luminate a lui Leo Messi, campioana Mondială a marcat de două ori, iar acum merge la New York pentru a-și apăra trofeul.

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Cota Mondială Winboss a zilei de sâmbătă ne aduce un posibil câștig de 255 de lei la Franța – Anglia

În weekend, Didier Deschamps își va încheia o carieră foarte strălucită la naționala Franței. Din păcate pentru acesta, va sta pe bancă la un meci pe care nu și l-a dorit. Cu toate acestea, va încerca cel puțin să obțină medalia de bronz, a treia pentru Franța din patru finale mici jucate în istorie. Ultima a fost în 1986 (victorie 4-2 cu Belgia).

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Dincolo, Anglia a pierdut toate cele șapte meciuri eliminatorii de la Cupa Mondială împotriva echipelor din top 10 mondial. O medalie de bronz ar fi cel mai bun rezultat al lor din ultimele decenii. Probabil cea mai mare miză a meciului, cel puțin pentru francezi, este . Vârful lui Real Madrid are 8 goluri, la egalitate cu Messi. Francezul are nevoie de cât mai multe reușite sâmbătă pentru a nu avea emoții la finala mare. Am ales un pariu ”combo” la WINBOSS: ”1 și gol Kylian Mbappe” la Franța – Anglia pentru un posibil câștig de 255 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.